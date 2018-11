2. La recesión está cerca de tocar un piso y la economía ya dejaría de caer en el arranque del año próximo. Si bien se espera un repunte fuerte a partir de abril por una cosecha de soja mucho mejor que la del año pasado, ya a principios de este año dejará de deteriorarse la actividad. En otras palabras, las ventas no se van a recuperar rápido pero ya no se seguirían cayendo, por lo que no falta mucho para llegar a los mínimos antes de empezar a rebotar.