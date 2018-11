–¿Qué espera del gobierno de Cambiemos?

– Lo que pretendemos, primera condición, como empresario, es estabilidad institucional y Estado de derecho, es decir que se respete la ley, y éste no es un dato menor. Digamos, vamos a lo concreto porque si no la coyuntura no nos deja ver el contexto. Segundo, respeto a la iniciativa privada. Y lo hay, lo hay. Tercero nos gustaría más previsibilidad, nos sacaron una ley fiscal en diciembre 2017 la cual tuvimos discusiones muy fuertes respecto de los impuestos internos; finalmente creemos que el Parlamento estuvo más cerca de las posiciones nuestras con respecto a lo que podía ser una exageración de impuestos y además con malos fundamentos en determinados casos, por ende creemos en la división de poderes . Creemos que el Estado tiene que ser transparente y que los jueces tienen que actuar con autonomía. Y en eso propiciamos la transparencia, porque no hay negocios de empresarios sino de especulador si no hay transparencia. Digamos, si hay negociado no hay empresario, lo que hay son aventureros.