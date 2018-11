–¿Está de acuerdo con la idea de que actualmente la tendencia global está yendo en contra de las PPP justo en el momento en el que Argentina se sube?

– No, absolutamente no. Esto ya no es de izquierda o de derecha, de Macri o de Kirchner, esto es de todo el mundo, de todos los colores políticos, de conservadores o socialistas en Europa. Da igual, esto no tiene ideología. Lo que sí, hay que hacer bien las cosas, colaboración PPP no es privatización, eso es una distinción. Una PPP es controlar, es ser director de orquesta, el sector público no pierde importancia en esto, de hecho la gana, se vuelve un agente coordinar, recupera importancia.