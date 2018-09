Eliminar las quita de retenciones, acordar un ajuste más drástico con el FMI –que el martes va a exigir no usar más reservas para contener al dólar– y mantener la meta de "déficit cero" (un porcentaje que comience con cero, en rigor: 0,5%, por caso) para el año que viene, son los pilares del nuevo "plan" –en Casa Rosada no usan esa palabra, "no les gusta, suena a pasado", dice un funcionario– que se delinea por estas hora y que sería comunicado mañana.