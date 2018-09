En tanto el CEO de Newsan Luis Galli explicó que el éxito de la empresa está centrado en particular porque por un lado hay una división que se orienta al consumo masivo y hay otra división que se dedica a la exportación. "Por un lado somos líderes de en la fabricación de electrodomésticos de la Argentina con una plataforma de 20 marcas, desde lo que va de un celular hasta la heladera, un televisor, etc". El empresario destacó que desde hace unos años la empresa comenzó a exportar y que a partir de allí se transformaron en el primer exportador de pescado de nuestro país. "En los proximos 5 años el langostino va a ser mas conocido que el bife de chorizo" manifestó al explicar la especialización de la empresa en la actividad pesquera y en la exportación. Galli también destacó al igual que Peña que Newsan en sus orígenes era una pyme. "Arrancamos como una pyme, conocemos la problemática de esto porque fuimos una pyme y la verdad es que si no fuera por las pymes no habría negocio y hoy nosotros trabajamos con una red de unos 5000 empresas de esas características.