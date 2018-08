"Es un aviso y advertencia de que las cosas no están tan claras ni estables como a principio de año. En octubre nos habían subido la calificación", detalla Sebastián Maril, de Research for Traders. "Hay que hacer los deberes, porque si nos bajan la calificación, con un país más riesgoso, el costo de capital se encarece y las inversiones tendrían un costo de fondeo más alto. No creo que ninguna calificadora le baje la nota a la Argentina hasta antes del G20, a no ser que haya una hecatombe económica. Eso sí, de acá a noviembre es mucho tiempo para la Argentina: en enero éramos la estrella de los emergentes", asegura.