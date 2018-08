– Hasta ahora se ha visto que el traslado a precios de la devaluación fue más activo en los mayoristas que al consumidor, como promedio general, ¿esa disparidad la atribuye al efecto de la recesión, o a que en la cadena final había más margen para tolerar el salto cambiario que en los primeros eslabones? Porque si fuera el primer caso, cuando se observen indicios de reactivación la inflación va a volver a subir…

– El último registro de precios del Indec fue bastante elevado. Por lo general el pass through, el traslado de la devaluación a precios, se da en varios meses, no ocurre inmediatamente. Por tanto hay que mirar mucho lo que pasó con el desagregado del índice de precios mayoristas del Indec, porque en lo que va del año ya subieron un 30%, frente al 16% de los precios al consumidor. Esa brecha constituye una presión sobre la inflación que está presente. La recesión mitiga ese traspaso, pero de cualquier modo ese proceso no terminó, y por tanto creo que vamos a seguir viendo registros de inflación elevados, aunque menos que los picos de junio y julio, pero seguirán altos también en agosto.