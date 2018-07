Argentina exportó, en los primeros cinco meses de 2018, USD 8.552 millones a Latinoamérica, USD 466 millones a países europeos no desarrollados, USD 6.054 millones a países asiáticos no desarrollados y USD 2.236 millones a países africanos. Según el informe, del total de USD 24.749 millones exportados en el período, USD 17.308 millones fueron exportados a países emergentes (o no desarrollados), mientras que solo USD 7.441 millones fueron exportados a desarrollados. Esto es: la Argentina exportó en el período medido hasta ahora cerca del 70% a países emergentes y el 30% a desarrollados.