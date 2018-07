Con todo, desde Hacienda destacan el hecho de que se emitiera un comunicado de consenso por segunda vez: algo que podría parecer normal, aunque no lo es tanto. De hecho, muchas de las recientes cumbres no lo tuvieron. En la última del G7, en Canadá, no hubo. Tampoco en la pasada ministerial de la OCDE y en la de Comercio de la OMC del año pasado. ¿Por qué? Por no haber acuerdo.