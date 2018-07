– Cuando aparecen esos movimientos tan bruscos del tipo de cambio los economistas comienzan a hablar del pass through, del traslado a los precios de la devaluación. ¿En sus análisis retrospectivos de largo plazo observó que la moneda se depreció en respuesta a la inflación previa, o, por el contrario, fue disparadora de alza de precios al consumidor?

– Hay que ver desde que punto de competitividad de la economía se parte. Hoy creo que el tipo de cambio acomodó la inflación; obviamente estaba barato comprar un dólar, como se vio a los argentinos viajando por el mundo y con más presencia en el mundial de fútbol que franceses, pese a la notable diferencia de ingreso entre unos y otros. Es un indicador puntual, pero da la señal de atraso. De todas formas, el pass through no es lo mismo con un Banco Central como el de la época kirchnerista que el de hoy, porque en aquel momento no había una política antiinflacionaria ni de bajar la inflación, por lo tanto era altísimo, y había contención de precios por todos los controles y los cepos. Está claro que en la Argentina el traslado a precio de la devaluación es elevado por la historia que tenemos, pero me parece que las circunstancias no son todas iguales.