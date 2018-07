– Está clara la necesidad de estabilizar el tipo de cambio, en particular de quitarle volatilidad, pero ¿no puede agregar incertidumbre al exportador que ve una posibilidad de volver a ser competitivo, pero duda en volcarse a invertir porque no sabe en qué nivel el Gobierno vuelve a sentirse cómodo, si es $28 o 25 pesos?

– Ahora pareciera que un nivel del tipo de cambio en $25 no es de equilibrio para la economía, más allá de que transitoriamente pueda haber alguna intención de que baje. Lo cierto es que las tasas de interés de las Lebacs en el mercado secundario están en 52% anual; y se van a mantener bastante altas durante un buen tiempo. El costo del crédito es altísimo en la Argentina y va a seguir siéndolo; por tanto la pyme que tiene que financiarse a una tasa del 80% anual no va a tener acceso a nuevo crédito. Hay pymes con proyectos de inversión que no los pueden ejecutar porque no tienen capital de trabajo.