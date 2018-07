Entre tanto, el Gobierno de Mauricio Macri mantiene un silencio inquietante. No comunica acerca de la crisis mundial y tampoco anuncia respuestas consistentes. Desorienta con aumentos y recortes al mismo tiempo. Los inversores intuyen que hay más improvisación que plan. El mundo está mal, pero la Argentina peor, porque acentúa su propia crisis. El viernes dejó una lección: 350 millones de dólares no calmaron a los demandantes de dólares que parecen decirle al Gobierno que mientras no tome medidas importantes para bajar el costo argentino y el gasto público, seguirán refugiados en la divisa. Esta situación la vivieron los Gobiernos populistas en su decadencia.