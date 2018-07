– Pronósticos. "Finalmente, esperamos que las principales agencias de calificación no hagan cambios en los próximos meses a la calificación de la deuda soberana argentina. Todas las agencias tienen perspectivas estables sobre sus calificaciones, lo que podría mejorar si Argentina logra ofrecer un camino de consolidación fiscal creíble y evita una fuerte desaceleración del crecimiento en el proceso. No esperamos que las agencias de calificación revisen sus perspectivas ni que degraden su calificación. Este escenario sólo se materializaría si Argentina no cumple los objetivos acordados con el FMI y su balance se deteriora, o si un cambio en el panorama político pone en peligro un mayor progreso en las reformas macroeconómicas".