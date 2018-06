El economista Carlos Rodríguez, fundador del CEMA, también utilizó su cuenta de Twitter para validar la pregunta de la periodista salteña. "La periodista tenía razón. Keynes influenció a Roosevelt en diseñar la New Deal. Además, USA ha sido keynesiano después de la General Theory. Nixon lo dijo", expresó. Y citó una nota del The New York Times de 1971.