No escapa a su análisis el hecho de que muchos en el país difícilmente vean un acuerdo con el Fondo como un beneficio. "El FMI no es muy popular en la Argentina y eso quizá no va a cambiar, pero no creo que el acuerdo alcanzado sea inaceptable para los argentinos y tampoco creo que Macri pague un costo muy alto en términos políticos", señaló Gedan a Infobae.