– No, porque el Banco Central tiene que trabajar con las expectativas de inflación; y todos los analistas también hacemos lo mismo. Si se miran las estimaciones volcadas en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) hace 3 meses y ahora veremos que siempre subestimamos la suba real de los precios mes a mes. Por tanto me parece que la sorpresa para el Banco Central y para los analistas ha sido importante, porque a fines de 2017 se proyectaba para todo 2018 un 17,4% y estábamos con la preocupación la inflación núcleo, la no afectada por factores estacionales y precios regulados, no bajaba a la velocidad que esperábamos. Ahora es que la inflación núcleo está subiendo. El escenario con el que trabajamos en BBVA Francés que es la inflación va a volver a bajar después de mayo.