Pero en el Central consideran que el problema no es tal y sugirieron a los bancos que no sería buena idea pedir alguna solución al Estado. Según explicó Sturzenegger, en realidad los bancos deberían salir a buscar fondeo con colocaciones de bonos ajustados por UVA, como ya hicieron varias entidades. Y sostiene que no tiene mayor sentido salir a vender carteras hipotecarias, porque tampoco representaría un alivio en sus posiciones de capital.