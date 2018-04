–Se dice que "si uno ajusta muy rápido el déficit fiscal va a caer el crecimiento, y se va todo al diablo", pero eso puede ser cierto en el corto plazo, en el largo, la experiencia, y lo he visto comparando una serie de países, muestra que los que ajustaron más rápidamente recuperaron el crecimiento más rápidamente, no inmediatamente. Creo que lo que se está haciendo con subsidiar a los más pobres está bien, puede haber mecanismos mejores, pero no me cabe duda de que a ese gente hay que protegerla, no sólo políticamente, sino económicamente, porque es la única manera para que se vuelva productiva. Pero creo que hay cosas en términos de salarios y contrataciones, que es político y que genera peleas con sindicatos que en general no están con el Gobierno, no lo van ayudar a superar esas rigideces. Con crecimiento que venga de otro lado, si a la Argentina se le va a reducir el déficit, pero a una tasa del 2,5% a 3% como registra el PBI el cuento ya empieza a tener menos validez, porque el potencial de crecimiento de la Argentina ya no es 6% por año, sino 3 por ciento.