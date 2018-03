En su visita a Infobae, el tributarista Iván Sasovsky hizo referencia a varios aspectos de la actual política tributaria y a los cambios que se podrían instrumentar a partir del 1 de abril cuando asuma el nuevo titular de la AFIP Leandro Cuccioli. "Es probable que haya una reforma en la estructura el organismo ya que hacen falta cambios en particular en la DGI", manifestó el especialista, quien no descartó que en el futuro la nueva administración lance otro sinceramiento fiscal. En particular porque una gran parte de los fondos que se blanquearon en cuentas en el exterior no fueron repatriados", manifestó el experto.