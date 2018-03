El cuadro muestra que los complejos agropecuarios representan más de la mitad de las exportaciones totales, y la baja incidencia de la industria manufacturera, con el agravante de que el sector automotriz –el único con peso relevante– importa mucho más de lo que exporta.

Visto en perspectiva histórica se destaca un marcado proceso de primarización. Mientras que en 2006 los complejos oleaginoso, cerealero y bovino exportaban el 34,8 por ciento del total, el año pasado su participación subió al 49,7 por ciento.

La economía argentina dista de sustentarse en un modelo productivo de matriz diversificada como el que pregonaban los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner. El gobierno anterior no logró avances en ese sentido. A juzgar por la cantidad y el tipo de inversiones y exportaciones actuales, no parece que eso vaya a cambiar con el actual gobierno.