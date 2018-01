También fuentes cercanas a la petrolera manifiestan que durante este año se van a racionalizar los cuadros directivos. A nivel país se han anunciado cuantiosas inversiones para proyectos No Convencionales, que obligara a nuestro país a efectuar obras de infraestructura muy importantes para no tener cuellos de botella que impidan el desarrollo de las mismas. Otro desafío importante será el de bajar los costos de operación y de perforación por pozo, para ello se deberá continuar trabajando entre autoridades nacionales, provinciales, empresas y sindicatos. Costos de perforación por pozo horizontal: YPF vs EEUU.