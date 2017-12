– ¿ Y sobre el gradualismo o no gradualismo, qué opina?

– Me parece que desde el inicio el debate del gradualismo o de ir más rápido, como usted me preguntaba, tomó un sesgo que no era el adecuado. Creo que la crítica de muchos economistas, entre los que me incluyo, respecto al no gradualismo, es que pretendíamos una visión más integral, esto que está pasando ahora, la macroeconomía y la microeconomía, es decir la estructura de la Argentina, tienen que ser abordadas al mismo ritmo; y pensábamos que había que hacerlo con un anuncio integral de política económica. Lo más importante es tener una visión de equilibrio general y no tanto un cronograma de objetivos que se van tildando uno por uno. Creo que la crítica al Gobierno es no haber planteado desde el inicio un programa integral.