"Vieron que Amazon está haciendo un concurso de ciudades/países para ver dnd pone su HQ2? Puede ser una buena idea que nosotros hagamos lo mismo, no?", aseguró quien está al frente del gigante regional de comercio online. El día del tuit no fue casual: el unicornio argentino se enteró de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le reclama $500 millones por beneficios impositivos y laborales que según el organismo no le correspondían, según anticipó el diario La Nación.