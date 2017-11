Hubo una sorpresa que no esperaban los empresarios. Uno de los ministros confirmó que el Gobierno no pedirá al Congreso este año la renovación de la Ley de Emergencia Económica aprobada en el 2002 en el gobierno de Eduardo Duhalde y que fue prorrogada año tras año. En diciembre de 2015 se había extendido por dos años más. "La Argentina ya no está en emergencia económica y se debe regularizar esa situación", le comentó un ministro a un empresario mientras dejaba la reunión.