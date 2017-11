Por su parte, Cornejo criticó fervientemente la intención del Gobierno al asegurar que esa la del vino "es una producción industrial pero con una base netamente agraria". "Por cada hectárea hay un empleo detrás de eso. Pocas cosas se hacen tan artesanalmente, no es el caso ni de la cerveza ni de la gaseosa", apuntó. El mandatario provincial aseguró: "Desalentar el consumo de bebidas como el vino sería desalentar una actividad que tiene un gran eslabonamiento económico. Va a contramano de todas las reformas que plantean. Una economía más sana no tiene que tener impuestos distorsivos". Cornejo, quien pertenece a Cambiemos, consideró que lo primordial es "promover las cosas en que somos competitivos y exportar cada vez más", y en cambio, el impuesto en cuestión "no es el impuesto al vino, sino el impuesto a la actividad: está perjudicando al productor primario".