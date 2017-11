Claro que la teoría es una cosa y lo que sucede en la vida cotidiana no se ajusta exactamente a los libros. En el caso del vino, existen varios alicientes. El primero es que el consumo ha caído sustancialmente en las últimas décadas a menos de la mitad per cápita, perdiendo espacio contra otras bebidas como la cerveza. Pero además los médicos coinciden en que el vino tiene propiedades "antioxidantes" muy positivas para la salud. "Una copa por día" es hoy una recomendación totalmente generalizada. Por lo tanto, no está claro que corresponda la aplicación de una mayor carga tributaria para desincentivarlo.