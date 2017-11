Aunque no nos guste, nos equivocamos una y otra vez y no somos prudentes cuando se examinan temas fundamentales vinculados al futuro de la sociedad. Nos resulta "aburrido" reflexionar sobre todo lo socioeconómico; sin embargo, nos volvemos fanáticos fundamentalistas cuando la televisión nos propone perseguir hechos de corrupción (siempre al ritmo del marketing político / televisivo). Hablando con autoridad de Estado y Gobierno como si fueran sinónimos, llegamos a concluir que el Estado sólo genera distorsiones y que en los países (incluso en los subdesarrollados) "el que no trabaja es porque no quiere". Por consiguiente, una y otra vez nos equivocamos. Por éste y muchos otros deslices, sospecho que Kahneman llegó a sostener que "es sorprendente que la gente vote y que tenga opiniones políticas sobre cosas de las que no tiene ni idea, como la economía" aunque luego admita que en realidad, este comportamiento, "forma parte de nuestra propia naturaleza (Kahneman, 2012)".