Pero no todos opinan igual. Muchos creen que los elevados niveles de tasa en pesos terminarán impactando en el sector productivo, en especial las PYME que precisan conseguir capital de trabajo barato en los bancos (por ejemplo vía descuento de cheques). Además, señalan que el rebote podría haber sido mucho más vigoroso de no haber sido por las altas tasas del BCRA. Y enfatizan que la comparación interanual se hace contra niveles de bajo de actividad. No solo eso: aún con este repunte la economía volvió a los niveles de fines de 2015.