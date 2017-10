Ante una consulta de Infobae, el senador explicó que "los cambios en la legislación laboral tienen que hacerse a partir de modificaciones en la normativa actual y no veo por qué sacar una ley nueva ya que hay que respetar los convenios colectivos de trabajo que nosotros respetamos en Vaca Muerta en la negociación con las empresas". Y agregó: "No me vengan a hablar de flexibilización laboral que para nosotros es una mala palabra y ya tuvimos la ley Mucci con Raúl Alfonsín y la ley Banelco con Fernando De la Rúa y todas fracasaron y le generaron grandes problemas a nuestra sociedad".