– Hace poco más de tres meses, cuando aún no se veían indicadores de actividad con variaciones positivas, usted sostenía que "la situación es dramática", ¿ahora que, salvo muy pocos sectores, los índices se muestran expansivos, con excepción de la inflación que, por el contrario, frenó su descenso, piensa lo mismo?

– Veo dos cosas. Primero, que lo que estamos viendo es un rebote estadístico, ya que en general aún no se volvió a los niveles de 2015; y además muy concentrado. Si se desagrega la evolución de la Estimación Mensual Industrial se advierte que en el acumulado de los primeros ocho meses del corriente año los sectores que dan positivo respecto del año anterior son 4: metalmecánica, automotriz, minerales no metálicos y caucho y plástico. Pero, textil es un drama; y hay otros que se están recuperando, pero siguen en terreno negativo. Además, me preocupa que no sólo no sé hasta cuándo va a seguir el rebote y que está muy concentrado, sino que no le auguro un futuro promisorio. No comparto la idea del Gobierno de que esta pequeña recuperación es el comienzo de un ciclo alcista de largo plazo; por el contrario, me inquieta que la deuda pública está creciendo mucho y que a este ritmo no se podrá sostener, porque no dan los números.