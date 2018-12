Tras el atentado en Estrasburgo, el gobierno francés exhortó a los "chalecos amarillos" a no manifestarse el sábado

El portavoz del Ejecutivo dijo que nuevas protestas no serían "razonables" porque "las fuerzas de seguridad han sido movilizadas muchísimo estas últimas semanas". No obstante, precisó que el gobierno "por el momento" no decidió prohibir las manifestaciones