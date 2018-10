Enrique Pescarmona: "Con los Kirchner me pasó lo mismo que en el secuestro, tuve que pagar porque si no me mataban"

El ex dueño de Impsa dijo que fue víctima de extorsiones por los ex presidentes en su declaración como arrepentido en la causa de los cuadernos. "Néstor y Cristina Kirchner me re cagaron", aseguró