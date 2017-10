Esteban Bullrich: "Cristina Kirchner tiene que estar en el Senado"

El senador electo por la Provincia comparó el caso de la ex presidente con el de Julio De Vido: "Hoy no hay ningún elemento para que ella no jure". Pronosticó que "va a haber Cambiemos post Macri" y enumeró a los eventuales sucesores