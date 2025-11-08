WTA 125 de Tucumán: Solana Sierra, Julia Riera y Jazmín Ortenzi quedaron eliminadas y piensan en la Billie Jean King Cup

Solana Sierra, Jazmín Ortenzi y Julia Riera quedaron eliminadas en los cuartos de final del WTA 125 de Tucumán (Crédito: Tucumán Open)

El sueño de ver a una tenista local coronarse en el WTA 125 de Tucumán llegó a su fin este viernes tras la jornada de cuartos de final. Las tres representantes argentinas que habían logrado instalarse entre las ocho mejores del certamen no pudieron superar sus respectivos desafíos, dejando al cuadro principal sin presencia nacional de cara a las semifinales.

Solana Sierra (67° WTA), primera cabeza de serie y principal tenista nacional, no pudo extender su buen momento en el certamen tucumano. La marplatense, que había debutado con triunfos sólidos ante la rumana Miriam Bulgaru (223°) y su compatriota Carla Markus (566°), proveniente de la clasificación, se despidió en los cuartos de final al caer frente a la ucraniana Oleksandra Oliynykova (132°) por un contundente 6-3 y 6-2. Pese al apoyo del público y a su condición de favorita, Sierra no logró hacerse fuerte sobre las canchas del Tucumán Lawn Tennis Club, sorprendida por la solidez y agresividad de su rival.

La argentina Julia Riera no pudo con la suiza Simona Waltert en los cuartos de final del WTA 125 de Tucumán (Crédito: Tucumán Open)

Por su parte, Julia Riera (183°) no pudo con la suiza Simona Waltert (90°), en un duelo que también sirvió como anticipo del cruce entre ambos países por los playoffs de la Billie Jean King Cup, que se disputarán del 14 al 16 de noviembre en el Lawn Tennis Club de Córdoba. La pergaminense batalló desde el fondo, pero la europea impuso su mayor potencia y experiencia en los momentos claves para terminar adueñándose del triunfo por 5-7, 7-5 y 6-3.

La tercera argentina en salir a la cancha fue Jazmín Ortenzi (217°), quien cayó ante la griega Despina Papamichail (200°). La riojana, que venía encadenando buenas victorias y contaba con el apoyo del público tucumano, no logró sostener el ritmo frente a una rival más experimentada de 32 años. Papamichail impuso su dominio desde el inicio y se adueñó del primer set por un contundente 6-0.

En la segunda manga, Ortenzi logró emparejar el desarrollo del juego y mejorar su nivel, aprovechando los errores de su rival, que cedió su servicio en tres ocasiones. Sin embargo, la riojana no consiguió sostener la ventaja y entregó su saque en cuatro oportunidades, una de ellas decisiva para el desenlace del juego. Ese quiebre terminó inclinando la balanza a favor de Papamichail, que cerró el partido por 6-4.

De esta manera, el WTA 125 de Tucumán continuará su curso este sábado con las semifinales entre la suiza Simona Waltert con la egipcia Mayar Sherif (94°), quien se consagró campeona en el Argentina Open de 2024. El otro duelo lo disputarán la griega Despina Papamichail y la rumana Miriam Bulgaru.

El próximo destino de las principales raquetas nacionales

La Selección Argentina de Tenis de la Billie Jean King Cup disputará los playoffs del Grupo C ante Suiza y Eslovaquia en Córdoba

La Selección Argentina de Tenis YPF de la Billie Jean King Cup disputará, del 14 al 16 de noviembre en Córdoba, los playoffs del Grupo C ante Suiza y Eslovaquia. El conjunto estará integrado por Solana Sierra, Lourdes Carlé, Julia Riera, Jazmín Ortenzi y Luisina Giovannini, quienes buscarán la clasificación a los Qualifiers 2026.

Día 1 (viernes 14/10): Argentina Vs Eslovaquia

Día 2 (sábado 15/10): Eslovaquia Vs Suiza

Día 3 (domingo 16/10): Argentina Vs Suiza

Cada serie constará de 3 puntos, con dos singles seguidos de un dobles. Los partidos comenzarán a las 11:00 y serán transmitidos por TyC Sports.