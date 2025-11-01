Tenis

Mariano Navone venció a Alex Barrena y se clasificó a las semifinales del Challenger de Lima

Este sábado, el tenista argentino intentará alcanzar una nueva definición dentro de la segunda categoría del tour profesional

Mariano Navone derrotó a Alex Barrena y se clasificó para las semifinales del Challenger de Lima (Crédito: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Por los cuartos de final del Challenger de Lima, el duelo entre tenistas argentinos quedó en manos de Mariano Navone, quien venció en sets corridos a Alex Barrena por 6-0 y 6-3. Por un lugar en la definición del certamen, se medirá este sábado ante el ganador del cruce entre el local Ignacio Buse y el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza.

Navone (81° del ranking mundial) no dudó en bajar a la segunda categoría del circuito. El jugador de 9 de Julio tuvo la humildad, junto a su equipo de trabajo, de regresar al terreno donde forjó su ascenso al top 30 en la temporada pasada.

En un 2025 irregular, con 63 partidos disputados y un balance de 34 triunfos y 29 derrotas, sus mejores actuaciones incluyen el triunfo decisivo ante Noruega en los Qualifiers de la Copa Davis, en Oslo; el título en el Challenger de Braunschweig, en Alemania; y su llegada a la tercera ronda de Roland Garros.

Mariano Navone logró conquistar 12° títulos ATP Challenger a lo largo de toda su carrera profesional (Crédito: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Tras una serie de derrotas en primeras rondas del US Open, Hangzhou, Tokio y Shanghai, y con el deseo de recuperar terreno perdido, optó por no disputar las clasificaciones a los cuadros principales de los torneos europeos en canchas rápidas bajo techo, para sumarse en cambio a la gira sudamericana.

Su estadía en Lima comenzó con cómodas victorias frente a su compatriota Genaro Olivieri (230°) y al español David Jordà Sanchis (445°), ambos sin ceder sets. Mientras que ayer se midió ante otro jugador albiceleste, Alex Barrena.

El tenista nacido en la Ciudad de Buenos Aires el 10 de octubre de 2002, atraviesa sin dudas el mejor año de su carrera profesional, consolidándose como una de las principales proyecciones del país en el circuito. Esta temporada marcó un gran ascenso en el ranking ATP: comenzó el año fuera del Top 500, en el puesto 565°, y actualmente se ubica en la posición 172°, una suba de casi 400 lugares en apenas diez meses de competencia que refleja su notable consistencia y evolución.

Este importante salto se destaca en una serie de actuaciones destacadas que incluyen la conquista de sus dos primeros títulos de categoría ATP Challenger, logrados de manera consecutiva en Tucumán y Santa Cruz. A esos triunfos se suman las finales alcanzadas en Villa María y Buenos Aires, además del título en el M15 de Warmbad Villach, resultados que terminaron de consolidar su rápido progreso dentro del circuito. Su rendimiento lo posiciona como uno de los jugadores argentinos a seguir de cerca en los próximos meses.

Mariano Navone en las semifinales del Challenger de Lima espera al vencedor entre el local Ignacio Buse y el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza.

En el inicio del encuentro, a Navone le bastaron tres quiebres de servicio y apenas 26 minutos para adelantarse en el marcador por 6-0. En el segundo set, Barrena mostró señales de recuperación y, en el quinto game, logró romper el saque de su rival, aunque no pudo confirmar la ventaja en el juego siguiente, dejando el resultado igualado en tres por lado. En el octavo game, y por quinta vez en el partido, la Nave volvió a quedarse con el servicio del porteño y se encaminó al triunfo por 6-3.

Este sábado, la primera semifinal del certamen peruano la disputarán el italiano Marco Cecchinato (262°) y el estadounidense Tristan Boyer (152°), no antes de las 15:00 (hora argentina). A continuación será el turno de Navone frente al vencedor entre el local Ignacio Buse (110°) y el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (236°).

