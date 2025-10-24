Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry se despidieron en los octavos de final del ATP de Viena

Francisco Cerúndoo y Tomás Etcheverry se despidieron en los octavos de final del ATP de Viena (Crédito: REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry se despidieron en los octavos de final del ATP 500 de Viena, que se disputa sobre canchas rápidas indoor, frente al kazajo Alexander Bublik y el italiano Lorenzo Musetti, respectivamente. Con estas derrotas, no quedan más argentinos en el cuadro principal.

El circuito ATP Tour entró en su recta final con los certámenes europeos. La jornada del jueves no fue positiva para las únicas dos raquetas que continuaban con vida en Viena, Cerúndolo y Etcheverry, tras las tempranas derrotas de Sebastián Báez en Basilea y Camilo Ugo Carabelli en la capital de Austria.

El hermano mayor de los Cerúndolo (ocupa el puesto 21° del escalafón mundial) regresó a la competencia oficial esta semana tras consagrarse campeón en el Ultimate Tennis Showdown (UTS) disputado en Hong Kong, donde, a pesar de ser una exhibición, tuvo buenas sensaciones en la cancha al conseguir triunfos sobre el ruso Andrey Rublev (15°), el francés Adrián Mannarino (58°) y el estadounidense Jenson Brooksby (55°).

Francisco Cerúndolo se despidió del ATP 500 de Viena al caer en sets corridos con el kazajo Alexander Bublik (Crédito: UTS)

Tras superar cómodamente su debut ante el californiano Alex Michelsen (34°) con un marcador de 6-3 y 6-1 en apenas una hora y 8 minutos de juego, en los octavos de final se vio las caras con Alexander Bublik (16°), jugador nacido en Gatchina, Rusia, pero que compite bajo la bandera de Kazajistán y quien, en esta temporada, se alzó con los títulos de Halle, Gstaad, Kitzbühel y Hangzhou.

El inicio del partido no fue el esperado para el porteño. En la primera oportunidad de ruptura de servicio, el kazajo fue efectivo para adelantarse en el marcador. En el cuarto game, salvó dos puntos de break en su contra y se encaminó a cerrar el primer set por 6-4.

La contundencia de Bublik en el segundo set continuó. En el tercer y quinto punto, volvió a tomar prestado el arma más letal del argentino: el saque. Se colocó 5-1 y terminó sellando su pase a los cuartos de final por 6-2.

Por un lugar en las semifinales, el kazajo se medirá contra el italiano Jannik Sinner (2°), primer cabeza de serie, quien derrotó en sets corridos a su compatriota Flavio Cobolli (22°) por 6-2 y 7-6(4).

Tomás Etcheverry perdió en los octavos de final con el italiano Lorenzo Musetti (Crédito: @ErsteBankOpen)

Etcheverry (60°), luego de llegar hasta los cuartos de final la semana pasada en el ATP 250 de Estocolmo, donde perdió ante el danés Holger Rune (10°) en el set final, llegó a Austria con el deseo de acumular triunfos para mejorar su ranking.

En la primera fase, le ganó al joven noruego Nicolai Budkov Kjaer (137°) en sets corridos. En los octavos de final, enfrentó al italiano Lorenzo Musetti (8°), cuarto sembrado y finalista este año en los Masters 1000 de Montecarlo y Chengdu.

En ambos parciales, el europeo mostró una buena performance con sus tiros, le hizo daño al argentino en momentos precisos para poder manejar el ritmo de la competencia. Con un quiebre en cada set, el italiano se quedó con el match por 6-3 y 6-4.

En los cuartos de final, Musetti espera por el francés Corentin Moutet (36°), verdugo del ruso Daniil Medvedev (14°), por 7-6(3) y 6-4.