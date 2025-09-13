El análisis de los protagonistas argentinos tras el buen arranque en la Copa Davis: “El resultado fue más fácil que el juego”

La Selección Argentina de Tenis se adelantó 2-0 ante Países Bajos por los Qualfiers 2025 de la Copa Davis (Foto: REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Con una actuación impecable en el primer día de competencia, la Selección Argentina de Tenis YPF dio un paso fundamental hacia la clasificación al Final 8. En los Qualifiers 2025 de la Copa Davis disputados en Groningen, Tomás Etcheverry superó al neerlandés Jesper de Jong por un doble 6-4, y Francisco Cerúndolo hizo lo propio ante Botic van de Zandschulp por 7-6(4) y 6-1, dándole al equipo una ventaja de 2-0 que lo deja a un solo punto de avanzar en la competencia.

Con el triunfo entre sus manos Etcheverry desató un grito de desahogo y alegría para Los Halcones en la Copa Davis. Tras conseguir la primera ventaja ante los neerlandeses, el tenista analizó su victoria con una mezcla de satisfacción y serenidad: “Fue un partido muy bueno, no es fácil abrir una serie de Copa Davis”. Después, reveló uno de los ejes de su actuación: la tranquilidad. “Estuve tranquilo todo el partido, sabía que venía haciendo las cosas bien. Tenía que repetir lo que venía haciendo en los entrenamientos”, concluyó.

Tomás Etcheverry consiguió el primer punto para el equipo argentino de Copa Davis ante el neerlandés Jesper De Jong (Foto: REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

A nivel táctico, el argentino destacó la precisión de su plan de juego: “Fue un partido muy ordenado”, afirmó. Y agregó que en los momentos clave supo ejecutar a la perfección: “Creo que lo jugué muy bien, devolví muy bien, tiré buenos passing, caminé bien. Fui adelante cuando tenía que ir, así que en ese sentido fue un partido muy ordenado. Fue todo de mi parte y siempre con tranquilidad”. En su análisis, no dudó en señalar un factor determinante: “La clave estuvo en la devolución y lo pude neutralizar todo el tiempo”.

El triunfo demostró la meticulosa preparación del equipo. Etcheverry reconoció que su rival, Jesper de Jong, es un jugador más completo ahora que está “metido ya dentro del top 100”. Sin embargo, el estudio previo fue fundamental. “Me acordaba de algunas cosas que hacía bien, como cortar y caminar también de derecha a revés”, explicó. También señaló una de las particularidades de su rival: “Venía siempre a la red, sorprende con varios saque y red. Es uno de los jugadores que más, dentro del promedio, hace saque y red del circuito. Tiene un 12% contra un 5% del tour. Ya lo habíamos estudiado y hay que estar atentos porque eso lo utiliza bien como variante”.

Francisco Cerúndolo consiguió su cuarto triunfo consecutivo en Copa Davis al vencer al neerlandés Botic van de Zandschulp (Foto: Prensa AAT)

Con la primera victoria en el bolsillo, el Retu mira hacia adelante con la misma calma que mostró en la cancha: “Estoy listo si hay que jugar y ojalá los resultados sean favorables y no haya que salir al quinto punto”, concluyó.

Cerúndolo, quien volvió a vestir la camiseta albiceleste tras perderse por una lesión muscular la primera ronda de los Qualifiers 2025 ante Noruega, consiguió este viernes su cuarta victoria consecutiva en este tipo de competencias. “Fue un partido muy duro, el primer set no jugué mal, tampoco estuve tan fino como en el segundo, pero hubo rachas en las que él fue increíble y no me dejó tocarla. Hay que darle crédito al rival”, comentó.

El argentino destacó la agresividad del neerlandés, especialmente con la pelota nueva, la cual calificó como un “misil”. A pesar de la dificultad, Fran resaltó la importancia de haber ganado el primer set, un logro que consideró “muy valioso”. El porteño se mostró muy feliz por el triunfo, dedicando el éxito no solo a sí mismo, sino a todo el grupo. “Muy contento por mí, muy contento por Tomi, y muy contento por todo el equipo que está haciendo un trabajo increíble”, sentenció.

El capitán argentino, Javier Frana, destacó la importancia de adelantarse 2-0 en la serie de los Qualifiers 2025 de Copa Davis ante Países Bajos

Para el capitán argentino, Javier Frana, esta fue su segunda aparición en el banco del equipo nacional, luego de haber debutado con una victoria en la primera ronda de los Qualifiers 2025 ante Noruega, en Oslo. “Capaz que en el resultado fue más fácil lo que fue en el juego”, reconoció, explicando que tuvieron que “atravesar algunos momentos” complejos que se lograron superar.

También se refirió al valor de la convivencia previa a la serie. Explicó que el hecho de pasar tiempo juntos y conocerse antes en los torneos facilita el rendimiento en la cancha: “Ese ida y vuelta que tenes en lo previo hace que ellos también puedan confiar mucho más, porque son momentos en los que uno necesita mirarse en el espejo, poder reflejarse y reconocerse en muchas cosas. A veces, no se trata tanto de lo estratégico, sino de llevar el momento con el orden y la calma que se necesita”.

Con televisación de TyC Sports y DSports, la serie continuará este sábado, desde las 9:00 de Argentina, con el partido de dobles entre Horacio Zeballos (5°, ranking dobles) y Andrés Molteni (19°) frente a la dupla Sander Arends y Sem Verbeek. A continuación se espera por el turno de Cerúndolo y De Jong, y de llegar a estar definida la serie, el quinto punto es optativo, en principio lo tienen que disputar Etcheverry y Van de Zandschulp.