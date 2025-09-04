Tenis

El tenis argentino pisa fuerte en el M25 de Mar del Plata: cuatro clasificados entre los mejores ocho

Midón, Kicker, Cavallo y Justo se metieron en los últimos días de competencia del torneo que se desarrolla en la Costa Atlántica. Resultados y orden de juego

Los argentinos Lautaro Midón, Nicolás Kicker, Fernando Cavallo y Guido Justo se clasificaron para los cuartos de final del M25 de Mar del Plata (Foto: @marinadevo)

Lautaro Midón, Nicolás Kicker, Fernando Cavallo y Guido Justo se clasificaron a los cuartos de final del M25 de Mar del Plata, junto al paraguayo Daniel Vallejo, el peruano Juan Pablo Varillas y los brasileños Pedro Sakamoto y Daniel Dutra da Silva. Este jueves, en las instalaciones del Club Náutico, con entrada libre y gratuita, la acción comenzará a partir de las 11:00.

Midón, que ocupa el puesto 264 del escalafón mundial y es el segundo cabeza de serie, venció al tenista de Balcarce Bautista Vilicich (725°), con un marcador de 6-3 y 6-4. El correntino de 21 años, quien se proclamó campeón esta temporada en los M25 de Yerba Buena y Luján y alcanzó la final en el AAT Challenger Santander edición Santa Fe, desea sumar la mayor cantidad de puntos en el último cuatrimestre del año para engrosar su ranking en el ATP Tour y tener la posibilidad de disputar la clasificación del primer Grand Slam en 2026, el Australian Open.

En busca de las semifinales, Midón enfrentará a otro compatriota, Justo (383°), verdugo del albiceleste Hernán Casanova (451°), con un marcador de 6-4, 1-6 y 6-4. El encuentro está programado para el primer turno de la cancha 4, no antes de las 11:00.

El marplatense Fernando Cavallo se clasificó para los cuartos de final del M25 de Mar del Plata y ahora jugará con el paraguato Daniel Vallejo (Foto: @marinadevo)

El marplatense Cavallo (973°) sigue soñando en la institución donde se formó como tenista. Después de alcanzar uno de los mejores triunfos de su carrera al derrotar al rosarino Luciano Ambrogi (413°), este miércoles superó al brasileño Bruno Fernández (1201°) por 6-2, 1-0 y retiro.

En los cuartos de final, tendrá un duro escollo del otro lado de la red: lo espera el jugador paraguayo Vallejo (252°), primer cabeza de serie, quien levantó el Challenger de Sao Leopoldo en 2024 y los ITF de Idanha-a-Nova (2024) y Punta del Este (2025). Además, fue convocado en las últimas horas para representar a su país en el Grupo Mundial II de la Copa Davis 2025. En los octavos de final, le ganó al argentino Mateo del Pino (1365°) por 6-2 y 6-1.

En cuanto al partido ante Vallejo, el marplatense sostuvo: Tengo buenas expectativas, me siento jugando bien. Últimamente he estado disputando varios torneos y estoy enfocado en mi tenis. En los cuartos de final, tengo que jugar de la misma manera que lo hice en los primeros dos partidos: analizar al rival y charlar con mis entrenadores sobre el desenlace del juego”.

El encuentro está programado para el primer turno de la cancha central, Guillermo Vilas, no antes de las 11:00.

Sobre las canchas del Club Náutico, el argentino Nicolás Kicker se clasificó para los cuartos de final del M25 de Mr del Plata (@marinadevo)

Kicker (303°), a sus 33 años, sigue dando pelea en el circuito. En la segunda ronda, venció a su compatriota Lautaro Agustín Falabella (888°) con un contundente 6-0 y 6-2. Por un lugar en las semifinales, chocará con el brasileño Sakamoto (440°), quien superó al italiano Facundo Juárez (590°) por 6-3 y 6-2. Se espera que el partido cierre la jornada en la cancha central, no antes de las 14:00.

El peruano Varillas (318°), quien alcanzó los octavos de final en Roland Garros en 2023 y consiguió a lo largo de su carrera siete Challenger, el más reciente a principios de este año en el AAT Challenger Santander edición Tigre, derrotó al argentino Carlos Zárate (970°) por un doble 6-4.

En la siguiente instancia, se verá las caras con el brasileño Dutra da Silva (334°), quien superó al albiceleste Lorenzo Joaquín Rodríguez (453°) por 7-6 (4) y 7-6 (2). El partido dará comienzo en el segundo turno de la cancha principal.

