US Open: Horacio Zeballos y Marcel Granollers avanzaron a cuartos y buscarán su tercera semifinal del año de Grand Slam

El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers se clasificaron para los cuartos de final del Us Open

Horacio Zeballos y Marcel Granollers avanzaron a los cuartos de final del US Open por segunda temporada consecutiva. La dupla hispano-argentina se quedó con un ajustado duelo que se definió en tres parciales ante el checo Adam Pavlasek y el polaco Jan Zielinski. Este miércoles, los quintos preclasificados buscarán, en el Major neoyorquino, su tercera semifinal en la categoría en 2025, tras lograrlo en Roland Garros —donde fueron campeones— y en Wimbledon, cayeron en dicha instancia hace ocho semanas. La jornada se podrá ver a través de las señales de ESPN y la plataforma Disney+.

Luego de un 2024 soñado, año en el que alcanzaron el primer puesto del ranking, Zeballos y Granollers atravesaron un complejo inicio de temporada: debieron ausentarse del Australian Open debido a que, durante los días previos, el español sufrió un desgarro. Si bien el oriundo de Mar del Plata continuó en competencia mientras su compañero se recuperaba, padeció tres caídas consecutivas. Una de ellas fue junto a Ben Shelton en el ATP 500 de Dallas, y las dos restantes fueron en dupla con otro estadounidense, Jackson Withrow, en los ATP de Delray Beach, de categoría 250, y Acapulco, que otorgaba 500 puntos.

El regreso a la compañía de Granollers fue progresivo y, en pocas semanas, volvió a dar resultados. A pesar de algunos tropiezos, se coronaron campeones del Challenger 175 de Phoenix, del ATP 250 de Bucarest y del Masters 1000 de Madrid. Asimismo, la dupla hispano-argentina saldó una deuda pendiente: ganó su primer Grand Slam en Roland Garros. Tras alcanzar las semifinales en la cita británica y caer en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati, Zeballos y Granollers comenzaron su camino en el último Abierto del año con dos victorias en sets corridos frente a los serbios Hamad Medjedovic y Miomir Kecmanovic y los estadounidenses Mackenzie McDonald y Ethan Quinn.

El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers vencieron en los octavos de final del Us Open al checo Adam Pavlasek y al polaco Jan Zielinski

En los octavos de final de Flushing Meadows, el argentino y el español se midieron ante la dupla integrada por Pavlasek y Zielinski. Aunque Zeballos y Granollers partían como favoritos en los papeles, sus rivales respondieron con solidez. El primer set fue muy parejo y se definió en un tiebreak, tras varios puntos de quiebre salvados por ambos equipos. En el desempate, el polaco y el checo arrancaron con mayor contundencia y se lo llevaron con claridad por 7-1.

En la segunda manga, el marplatense y el catalán se adueñaron de un rápido quiebre y, junto a la suma de un turno de servicio, plasmaron una ventaja de 3-0. Sólidos y sin mostrar falencias, la pareja igualó el marcador con un 6-3 y mandó el encuentro a un tercer —y definitorio— capítulo. Allí, ambas duplas tuvieron oportunidades: los europeos en el juego inicial, mientras que Zeballos y Granollers las tuvieron cuando se encontraban 2-1. Sin embargo, al igual que en el set anterior, la historia se resolvió en un tiebreak que, al ser en el tercer set, se disputó a 10 puntos. El argentino y el español destrabaron un ajustado desempate y, desde el 4-4, manejaron el ritmo para sellar la victoria por 6-7 (1), 6-3 y 7-6 (10-4).

Este miércoles, Zeballos y Granollers intentarán darse revancha de lo sucedido en 2019, edición en la que quedaron subcampeones. Para ello, y en busca de un lugar en las semifinales, se medirán frente al neerlandés Robin Haase y el alemán Constantin Frantzen, verdugos de los albicelestes Camilo Ugo Carabelli y Tomás Etcheverry. El encuentro se disputará en la cancha 5, no antes de las 17:30 (hora argentina).