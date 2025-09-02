Tenis

US Open: cinco argentinos siguen en carrera en el dobles y buscarán los cuartos de final en Nueva York

Los tenistas albicelestes avanzan en la modalidad por parejas en el certamen neoyorquino. Orden de juego y cómo ver los partidos

Los tenistas argentinos se consolidad en el dobles del Us Open y buscan clasificarse para los cuartos de final (Foto: Reuters/Ed Sykes)

El último Grand Slam de la temporada, el US Open, abrió este lunes su segunda semana de competencia con un dato particular para el tenis argentino: aunque ya no quedan representantes en los cuadros principales de singles masculino ni femenino, la bandera albiceleste sigue en pie gracias al dobles. Cinco jugadores avanzaron a paso firme y se clasificaron para los octavos de final en el certamen de la Gran Manzana. La jornada se podrá ver a través de las señales de ESPN y la plataforma Disney+.

En el tercer turno de la cancha 11, la dupla conformada por Máximo González y Andrés Molteni, quienes hasta la pasada temporada representaron juntos a la selección argentina de Tenis de Copa Davis -Machi decidió, a partir de 2025, priorizar el calendario del ATP Tour para cuidar su físico-, tuvo una muy buena actuación en la segunda ronda del Abierto neoyorquino. En esta ocasión, dejaron en el camino al neerlandés Jean-Julien Rojer y al canadiense Cleeve Harper con un marcador de 6-2 y 6-4.

En octubre de 2022, González y Molteni disputaron juntos el certamen de Gijón, donde finalmente se proclamaron campeones. En la temporada siguiente, se consolidaron como pareja estable al conquistar cinco títulos: Córdoba, Río, Barcelona, Washington y el Masters 1000 de Cincinnati. Al final del año, participaron en el ATP Finals y se posicionaron entre los Top Ten. En 2024, se coronaron nuevamente en Córdoba y Barcelona, acumulando un total de 29 triunfos. En lo que va del 2025 aún no levantaron ningún trofeo, pero tuvieron destacadas actuaciones alcanzando la final del ATP de Santiago, fueron semifinalistas en Auckland, Río, Washington y el Masters 1000 de Toronto.

Los argentinos Máximo González y Andrés Molteni disputarán los octavos de final ante locales Robert Cash y James Tracy (AP Foto/Manu Fernández)

Por un lugar en los cuartos de final los argentinos esperan por los locales Robert Cash y James Tracy. El único registro fue casualmente en el US Open pasado en la ronda de 32 y la moneda cayó del lado de los albicelestes.

El marplatense Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers se destacaron sobre el cemento de Flushing Meadows este lunes. En la segunda fase, los últimos campeones de Roland Garros no llegaron a la hora de competencia para avanzar para los octavos de final al derrotar a los estadounidenses Mackenzie McDonald y Ethan Quinn por un doble 6-2.

El español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos jugarán los octavos de final del Us Open ante el checo Adam Pavlasek y el polaco Jan Zielinski.

Zeballos, de 40 años, y Granollers, de 39, llevan más de cinco temporadas juntos. Desde que comenzaron a compartir cancha en 2019. Los jugadores longevos, que alcanzaron la cima del escalafón mundial en 2024, se coronaron como dupla en trece oportunidades. Con la intención de quitarse la espina por haber perdido la final del US Open de 2019, el argentino y el catalán jugarán los octavos de final ante el checo Adam Pavlasek y el polaco Jan Zielinski contra quienes nunca se enfrentaron. El partido se llevará a cabo este martes en el tercer turno de la cancha 5, no antes de las 17:20 (hora argentina).

No obstante, Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli quedaron eliminados en la especialidad de singles, pero se están dando una nueva oportunidad en el cuadro de dobles. Este domingo se clasificaron entre las dieciséis mejores parejas y esperan enfrentar al neerlandés Robin Haase y al alemán Constantin Frantzen. El historial no registra cruces entre las duplas. El encuentro está programado para el segundo turno de la cancha 6, no antes de las 16:10.

