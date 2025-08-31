El argentino Gonzalo Villanueva cayó en la final del M25 Trelew ante Samir Banerjee

El estadounidense Samir Banerjee se consagró campeón del M25 de Trelew al vencer en la final al argentino Gonzalo Villanueva

Este sábado, sobre las canchas rápidas bajo techo del Trelew Tennis Club, el estadounidense Samir Banerjee se consagró campeón del M25 de Trelew sin ceder sets en todo el certamen. En la final, superó al argentino Gonzalo Villanueva con un marcador de 6-1 y 6-2.

En el inicio del match, en el duelo decisivo del certamen que fue organizado por la Asociación de Tenis del Noreste del Chubut y contó con el apoyo de la Asociación Argentina de Tenis, Banerjee, número 494 del ranking ATP, fue quien pegó primero al adueñarse del saque de Villanueva en el cuarto juego. El norteamericano marcó el ritmo de la competencia y fue contundente con sus tiros, tanto con el saque como con el revés paralelo a dos manos. En el sexto juego, volvió a capitalizar los errores del tenista de Paraná y, por segunda vez en el encuentro, le quebró el servicio. Esa diferencia la mantuvo y terminó adelantándose en la pizarra por 6-1.

El estadounidense Samir Banerjee consiguió el título M25 de Trelew sin ceder sets en toda la semana

Banerjee, nacido en Nueva Jersey hace 21 años, fue campeón junior de Wimbledon en 2021. Hasta el momento había conquistado dos títulos en el circuito profesional: el M15 de Singapur en 2024 y el M25 de Dallas en esta temporada. Actualmente, estudia en la Universidad de Stanford y combina su formación académica con su carrera como jugador profesional.

En el inicio del segundo set, el estadounidense mantuvo su dominio, tanto en lo tenístico como en lo mental. Con un doble quiebre tomó rápidamente una ventaja de 4-0 y fue desgastando al argentino. Villanueva logró frenar la racha de nueve games consecutivos en contra al quedarse con el quinto juego, pero Banerjee no perdió el foco, sostuvo su plan de partido y selló la victoria por 6-2 para consagrarse campeón.

Con el trofeo entre sus manos, el vencedor expresó: “Sabía que era un gran partido hoy. Villanueva es un gran jugador, por lo que tuve que dar lo mejor de mí dentro de la cancha y estar bien concentrado. Mi porcentaje de primer servicio fue muy alto y me sirvió para ganar muchos puntos. Creo que estuve muy cómodo desde el fondo de la cancha, especialmente con mi revés y con la velocidad a la que jugué cada punto. También estuve muy bien desde lo mental. El ambiente estuvo muy agradable y estoy feliz de haber podido conseguir el título”.

El argentino Gonzalo Villanueva perdió en la final del M25 de Trelew ante el estadounidense Samir Banerjee

Para el nacido hace 30 años en Paraná, quien sigue dando pelea en el circuito, tuvo una muy buena semana en en certamen de la Patagonia. Actualmente, se ubica en el puesto 373 del ranking mundial, aunque alcanzó su mejor ubicación en octubre de 2022, cuando llegó al 268. A lo largo de su carrera profesional conquistó seis títulos en el ITF Men’s World Tennis Tour: los M15 de Gubbio, Eupen, Lambaré y Buenos Aires en 2019, el M25 de Rosario en 2022 y el M15 de Concepción en 2023.

Al cierre del encuentro, el argentino sostuvo: “Fue un partido muy rápido. Él arrancó muy fino y sacó muy bien. Yo no comencé bien, como lo venía haciendo durante toda la semana; no me sentí cómodo con la devolución y me costó entrar en los puntos. Busqué cambiarle las direcciones de los tiros, pero él resolvió muy bien. Para mí es una muy buena semana llegar a la final; me llevo muy buenas sensaciones y me encantó el torneo”.

El M25 de Trelew fue el séptimo torneo de la temporada de este tipo que se disputó en la Argentina. Antes se habían jugado los M25 de Yerba Buena, Luján y Chacabuco, además de los M15 de Villa María, Salta y San Salvador de Jujuy.

El ITF Men’s World Tennis Tour continúa en el país a partir de este lunes con el M25 de Mar del Plata que se disputará sobre las canchas de polvo de ladrillo del emblemático Club Náutico de Mar del Plata y que tendrá en el cuadro principal al menos diez tenistas argentinos, entre los que de destacan Lautaro Midón, Nicolás Kicker, Guido Justo y Luciano Ambrogi. Además del peruano Juan Pablo Varillas y el paraguayo Daniel Vallejo.

Beca Galperin

En el M25 de Trelew los tenistas argentinos también compitieron por sumar puntos para la Beca Galperin al Mérito

Durante el M25 de Trelew, los jóvenes tenistas argentinos compitieron también en paralelo por la Beca Galperin al Mérito. El objetivo principal de esta beca es brindar apoyo económico y técnico a tenistas nacidos hasta el 2003 inclusive que demuestren un alto potencial para alcanzar el Top 100 del ranking mundial de la ATP.

La Beca Galperin al Mérito se otorgará anualmente a dos tenistas que cumplan con los requisitos del programa, y consistirá en un apoyo económico de U$S 60.000 (para el primero) y U$S 40.000 (para el segundo), con supervisión de la Asociación Argentina de Tenis para lograr que los fondos sean utilizados, efectivamente, en el desarrollo deportivo del jugador.