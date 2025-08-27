Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña van por la tercera ronda del US Open: hora y cómo ver los partidos

Tomás Etcheverry se presentará este miércoles ante el checo Jiri Lehecka (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La acción de la segunda ronda del US Open 2025 continuará este miércoles con la presentación de dos de los tres tenistas argentinos que siguen en carrera en el cuadro masculino. Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña buscarán un lugar en la tercera instancia del último Grand Slam del año en una jornada que también contará con la presencia de varios de los máximos favoritos al título. El primer turno será para el platense, cuyo partido está programado para las 12:00 (hora de Argentina), seguido por el del Tiburón, estimado para no antes de las 14:00. Ambos encuentros podrán ser vistos a través de las señales de ESPN y la plataforma Disney+.

Tomás Etcheverry (59º) abrirá la jornada para la delegación argentina enfrentando al checo Jiří Lehečka (21º). El historial entre ambos en el circuito ATP se encuentra igualado 1-1. El primer enfrentamiento fue en el ATP de Gstaad en 2022, con victoria para el europeo por 6-1 y 6-3. El duelo más reciente tuvo lugar en el ATP de Hamburgo de este año, donde el albiceleste se impuso por 7-5 y 6-3. Existe también un antecedente a nivel Challenger en 2022, con triunfo para Etcheverry.

Este torneo tiene una relevancia particular para el platense, ya que defiende los puntos obtenidos por haber alcanzado la tercera ronda en la edición de 2024, su mejor resultado histórico en Flushing Meadows. En sus participaciones previas, había alcanzado la segunda ronda en 2023 y había caído en su debut en 2022.

A continuación, será el turno de Francisco Comesaña (54º), quien se medirá por primera vez en su carrera con el británico Cameron Norrie (35º). El tenista marplatense llega a este partido tras haber conseguido una de las victorias más importantes de su carrera en la primera ronda, al remontar y vencer al estadounidense Alex Michelsen (32º). Este es el segundo año consecutivo que Comesaña disputa el cuadro principal del US Open, habiendo superado también la primera fase en la edición de 2024, lo que hasta ahora representa su mejor actuación en este Grand Slam. Su rival es un jugador consolidado en el circuito, ex Top 10 y semifinalista de Wimbledon (2022), que en su debut superó al estadounidense Sebastian Korda por 7-5, 6-4 y retiro.

El tercer argentino que sigue en competencia, Francisco Cerúndolo (19º), tendrá su partido de segunda ronda el jueves. Tras su victoria en cinco sets ante el italiano Matteo Arnaldi, el argentino mejor clasificado del torneo se enfrentará al suizo Leandro Riedi (435º), quien dio una de las sorpresas de la primera ronda al eliminar al español Pedro Martínez. Este será el primer enfrentamiento entre Cerúndolo y Riedi, y para el porteño representa una oportunidad de alcanzar por primera vez en su carrera la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.

La jornada del miércoles en Flushing Meadows no solo tendrá presencia argentina, sino que también contará con los partidos de varios de los principales candidatos al título. El serbio Novak Djokovic (7º) jugará su partido de segunda ronda en el primer turno del Arthur Ashe Stadium contra el local Zachary Svajda (145º). En la sesión nocturna de la misma cancha central, el español Carlos Alcaraz (2º) se enfrentará al italiano Mattia Bellucci (65º).