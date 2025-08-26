Tenis

Tomás Etcheverry analizó su año irregular en el US Open: “Arranqué a perder sin saber qué pasaba”

El platense encontró algo de aire con un triunfo clave en la primera ronda del Grand Slam neoyorquino. El tenista contó cuáles son sus expectativas en el corto y mediano plazo con su nuevo equipo

Guardar
Tomás Etcheverry busca cerrar 2025
Tomás Etcheverry busca cerrar 2025 con mejores sensaciones que en el inicio de la temporada

Tomás Martín Etcheverry, tal como se lee en su pasaporte o en su perfil de ATP, se escapa de uno de los pasillos internos del Arthur Ashe. Giró a la izquierda, viene de la Sala de Jugadores, y se sienta a contar sus experiencias. Consciente de que arrancó este US Open necesitado, pero con una sonrisa. Fue victoria en primera ronda frente a Camilo Ugo Carabelli, en un duelo que cuenta con una docena de antecedentes y que lo depositó en la segunda estación del Grand Slam de La Gran Manzana. El platense se fue conforme de la cancha con lo hecho. “Me sentí jugando muy cómodo, sólido, de principio a fin. Mi sensación fue que el saque me dio mucho, con eso uno puede descansar y en esta superficie eso es clave”, explicó en un inicio.

Nueva York lo encuentra distinto, buscando la firmeza y la confianza que lucía hace poco más de un año, y con “nuevas-viejas” caras en su entorno. Es que Tommy volvió a trabajar con Waly Grinóvero, el entrenador que lo llevó a meterse dentro de los 30 mejores del ranking, junto a Kevin Konfederak. Respecto a la conformación de su nuevo equipo, detalló: “La vuelta la venía pensando, tenía otras opciones muy buenas, pero venía pensando en el armado del equipo con Kevin y con Waly, con quien ya nos conocíamos. Es una experiencia nueva con Kevin, que hizo muy buen trabajo con Fran -por su amigo Francisco Cerúndolo-. Creo que es una linda oportunidad. Obviamente, quiero más, pero es un momento para volver a eso”.

Tomás Etcheverry llegó en 2025
Tomás Etcheverry llegó en 2025 a la tercera ronda del US Open (Foto: AP Foto/Seth Wenig)

Hay afecto y hay historia en ese vínculo. “Con Waly nos entendemos mucho. Probamos grandes cosas juntos y creo que en el día a día siempre fue muy bueno”, confesó Tomás, como quien se reencuentra con un viejo socio en la cancha.

Etcheverry también se detiene en otro nombre, Javier Frana. El Capitán de Copa Davis lo acompañó en semanas recientes y muchos pensaron que eso terminó pesando a la hora de su convocatoria a la serie frente a Países Bajos, algo que aclaró rápidamente: “De entrada se pactó que no influye para nada en la decisión. Creo que es una gran iniciativa de la Asociación Argentina de Tenis el que los jugadores podamos contar con el capitán, que esté más involucrado con cada uno de nosotros. Yo lo viví ahora y otro puede precisarlo en otro momento. Es una persona que siempre respeté un montón y al que quiero mucho. Sabe un montón, y lo que estoy compartiendo lo hace un fenómeno adentro de la cancha”.

Javier Frana volvió a confiar
Javier Frana volvió a confiar en Tomás Etcheverry para integrar el equipo nacional que se medirá ante Países Bajos por los playoffs de la Copa Davis (Foto: Prensa AAT)

Su presente lo vuelve a entusiasmar, no sólo porque ganó en Nueva York. “Estoy mejor, es una realidad. En los últimos torneos vengo ganando algunos partidos y me siento mucho mejor adentro de la cancha, con más tranquilidad. Pero se trata de buscar eso, de dar un salto de calidad para mejorar”, dijo.

La renovación de su equipo le propone una nueva mirada que le genera expectativa y “motivación”. “Digo que tengo que ir para arriba. Tengo mucho para hacer todavía: más variantes de juego, de saque y red, de devolución, jugármela un poco más, no utilizar malos drops. Hay varias cositas que sé que las puedo hacer, que tengo la capacidad, y lo voy a tratar de sumar. Siempre de manera ordenada, porque a veces tener más armas te termina desordenando. Pero con estructura y una buena táctica, eso se puede llevar a cabo”, agregó.

Por otro lado, Etcheverry siente que aún no jugó todo lo que puede y que los mejores resultados aún están por venir. “Creo que no llegué a mi techo todavía, ojalá que lo haga más adelante”, soltó con convicción.

Tomas Etcheverry cayó semanas atrás
Tomas Etcheverry cayó semanas atrás en la primera ronda de Wimbledon ante Jack Pinnington Jones (Foto: REUTERS/Isabel Infantes)

Y, como si se hablara al espejo, Etcheverry también se confesó sobre los vaivenes de su temporada y los compara con otros jugadores en situaciones similares a la suya: victorias grandes, derrotas rápidas y dudas. “Cada uno es diferente y lo vive diferente. A mí es el primer año que me está pasando esto. Siempre fui un jugador bastante regular, que siempre ganaba partidos. Lo que me pasó es que en un momento tuve varias derrotas en primera ronda y venía de hacer cuartos en Halle, en donde me había sentido muy bien, pero arranqué a perder sin saber qué estaba pasando. Y uno se empieza a repreguntar un poco de todo, te empieza a agarrar un poco de desesperación, por esa necesidad de tener que ganar. Eso es un poco lo que me pasó”, analizó.

No esconde el golpe de lo que significó la derrota en la primera ronda de Wimbledon ante el joven británico Jack Pinnington Jones (222): “Fue un baldazo de agua fría, porque me había tocado un wildcard (jugador invitado, de bajo ranking) en primera ronda y me dije que lo tenía que ganar. Me venía sintiendo bien, después de los torneos sobre polvo que eran importantes para sumar puntos, pero en los que terminé perdiendo dos partidos en el tercer set y otro no lo jugué bien. Y ahí es donde se te empieza todo a hacer una pelota cada vez más grande. Ahí es cuando debe aflorar la calma de no desesperar”.

La conclusión llegó con madurez: “Veo el caso de muchos jugadores que les pasa esto y en algún momento lo dan vuelta. Es parte del deporte. Creo que a todos les pasa. A los Top 10 o a los Top 20 no les pasa, porque por algo tienen el año que tienen. Pero veo muchos jugadores a los que les termina pasando”.

Etcheverry quiere pisar fuerte en Nueva York, pero sabe que debe mejorar lo hecho si quiere progresar en el Abierto de Estados Unidos. Para eso, en la próxima instancia deberá superar un hueso duro de roer, el miércoles, cuando enfrente esté el checo Jiri Lehecka, número 21 del mundo.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoTomás EtcheverryUS OpenNueva YorkGrand Slam

Últimas Noticias

Solana Sierra y Francisco Cerúndolo cierran la participación argentina en la primera ronda del US Open

Los dos mejores tenistas albicelestes del momento harán sus debuts en el últimos Grand Slam de la temporada. Hora y TV de los partidos

Solana Sierra y Francisco Cerúndolo

Con protagonismo albiceleste: así será el cuadro principal del Challenger de Villa María

El certamen organizado por la Asociación Argentina de Tenis se disputará en el Sport Social Club de la ciudad cordobesa entre el 14 y el 21 de septiembre. La lista completa de jugadores

Con protagonismo albiceleste: así será

“Es horrible”: la inesperada crítica de un famoso tenista al nuevo look de Carlos Alcaraz

El español número 2 del mundo llegó al US Open del año con un flamante corte de pelo y uno de sus colegas sorprendió con sus comentarios: “No sé quién le dijo que lo hiciera, pero es terrible”. El video

“Es horrible”: la inesperada crítica

Francisco Comesaña consiguió un triunfazo ante Alex Michelsen en el US Open: cómo le fue al resto de los argentinos

El Tiburón revirtió un marcador adverso y se impuso 1-6, 6-3, 6-4 y 6-4 ante una de las promesas del tenis estadounidense. Sebastián Báez y Federico Gómez cayeron en el debut

Francisco Comesaña consiguió un triunfazo

Mariano Navone batalló hasta el final, pero no pudo ante Marcos Giron en su debut en el US Open

El bonaerense remontó dos sets, pero en el quinto cedió su saque en el décimo game y no pudo firmar una remontada épica. El estadounidense se impuso 6-0, 7-5, 4-6, 5-7 y 6-4

Mariano Navone batalló hasta el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ordenaron a un club de

Ordenaron a un club de Córdoba pagar más de $60 millones a la familia de un niño que murió ahogado en la pileta

Golpes, corridas y empujones en Junín: militantes del peronismo local se enfrentaron con los libertarios en la previa del acto de Milei

La exposición prolongada a olas de calor podría acelerar el envejecimiento biológico, según científicos

Se define el futuro del jury a la jueza del escándalo: Julieta Makintach pidió la suspensión

De Venecia a los Oscar: Emma Stone suma hitos y se afirma como referente de la moda global

INFOBAE AMÉRICA
“Bring It On”: 25 años

“Bring It On”: 25 años de la película de animadoras que se convirtió en un clásico de culto

Literatura gastronómica: novelas que se cocinan a fuego lento

Cómo la rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner redefine el relato del tenis moderno

EEUU ordenó el envío de nuevas fuerzas navales frente a las costas de Venezuela para combatir a los cárteles de droga

Jaime Bayly: “Maduro estaría planeando fugarse con su familia a Nicaragua”

TELESHOW
La deslumbrante actuación de Alan

La deslumbrante actuación de Alan Lez en La Voz Argentina con un hit de Michael Jackson: “Lo transformaste en magia”

Quiénes fueron los participantes de La Voz Argentina salvados por Lali Espósito y quiénes esperan la definición del público

Adabel Guerrero adelantó cómo será su jugada participación en En el barro: “No quiero que mi marido me vea”

El lujoso collar de diamantes que Nicki Nicole usó en su cumpleaños ¿regalo de Lamine Yamal?

Quién es Martín Migueles, el polémico vecino de Wanda Nara con el que estaría saliendo: “Tiene una puntería para los tipos”