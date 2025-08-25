Tenis

El impactante récord que alcanzó Novak Djokovic con su triunfo ante Learner Tien en el debut del US Open

El serbio se quedó con una marca nunca antes obtenida por un colega suyo. Fue en la victoria en tres sets ante el joven local, por 6-1, 7-6 (7-3) y 6-2

Tennis - U.S. Open -
Tennis - U.S. Open - Flushing Meadows, New York, United States - August 24, 2025 Serbia's Novak Djokovic celebrates winning his first round match against Learner Tien of the U.S. REUTERS/Eduardo Munoz

En la sesión nocturna del Arthur Ashe Stadium, Novak Djokovic inició su campaña en el US Open 2025 con una victoria en sets corridos sobre el prometedor tenista local Learner Tien. El marcador final fue de 6-1, 7-6 (7-3) y 6-2 en un partido que, si bien se resolvió en tres parciales, presentó momentos de alta competitividad que exigieron la jerarquía del campeón de 24 torneos de Grand Slam para seguir adelante en el torneo. Además, The Djoker alcanzó un récord que ningún jugador, hombre o mujer, pudo conquistar.

El encuentro comenzó de acuerdo al guión esperado. El serbio número siete del mundo impuso su autoridad desde la línea de base y capitalizó rápidamente la tensión inicial de su oponente, Learner Tien (ATP N°48). Con una devolución precisa y una solidez impenetrable en sus propios juegos de servicio, el balcánico consiguió dos quiebres para establecer una ventaja dominante. El primer set se desarrolló a un ritmo acelerado, con Djokovic controlando todos los aspectos del juego y cerrando el parcial con un contundente 6-1, sugiriendo que podría encaminarse hacia una victoria rutinaria.

Novak Djokovic fue atentido por
Novak Djokovic fue atentido por un dolor en uno de los dedos de su pie derecho (Foto: REUTERS/Eduardo Munoz)

Sin embargo, el segundo parcial alteró drásticamente la dinámica del partido. Tien, liberado de la presión del debut, elevó considerablemente su nivel de juego. Comenzó a encontrar mayor profundidad en sus tiros y su servicio ganó en efectividad, lo que le permitió no solo mantener sus games de saque, sino también generar incomodidad en la devolución. El joven estadounidense, asesorado por el ex número 2 del mundo Michael Chang, demostró por qué es considerado una de las figuras de la #NextGenATP, sosteniendo intercambios prolongados con Djokovic y forzando la manga hasta el tie-break. Fue en esta instancia de máxima presión donde la experiencia de Djokovic prevaleció. Jugó puntos de gran precisión para tomar una ventaja temprana en el desempate y lo selló por 7-3, adjudicándose un set crucial que frenó el impulso de su rival.

La tercera manga contó con una avalancha de quiebres que marcaron el ritmo. Ambos tensitas se quebraron mutuamente el servicio en los dos games iniciales y de ahí en más el serbio mantuvo el nivel, recuperó el control con tres roturas de saque más y selló 6-2 el encuentro que lo convirtió en el primer jugador en alcanzar 75 victorias consecutivas en debuts de Gran Slam, cifra nunca obtenida por un tenista hombre o mujer.

Novak Djokovic, a sus 38 años, arribó al US Open con una preparación atípica. Su último partido oficial había sido en las semifinales de Wimbledon, más de un mes atrás, y optó por no disputar ninguno de los torneos de la gira norteamericana sobre cemento, priorizando el descanso. Este partido era, por lo tanto, su primera prueba competitiva en la superficie y una incógnita sobre su estado de forma. Su capacidad para resolver el desafío, especialmente en el tenso segundo set, responde a esas dudas iniciales.

Su próximo rival será otro tenista local, Zachary Svajda (125°), quien viene de superar la fase previa y derrotó en su debut al húngaro Zsombor Piros por 6-4, 6-2 y 7-5.

