La ilusión albiceleste en el Us Open: seis argentinos van por la ronda final de la clasificación

Los tenistas albicelestes se presentan en la qualy del Abierto estadounidense con el deseo de quedar a un solo triunfo del cuadro principal, que comienza el 24 de agosto. Orden de juego y cómo ver los partidos

Los tenistas argentinos se presentan
Los tenistas argentinos se presentan en la segunda ronda de la clasificación del Us Open (Foto: Breakpoint Images)

Con el deseo de alcanzar el cuadro principal del último Grand Slam de la temporada, el US Open, seis argentinos disputan este miércoles el segundo partido de la clasificación. Si consiguen el triunfo, quedarán a las puertas de ser parte del selecto grupo de 128 tenistas que competirán del 24 de agosto al 7 de septiembre por el título neoyorkino.

Este lunes comenzó la acción en Flushing Meadows con la presencia de trece albicelestes, de los cuales solo seis lograron avanzar a la anteúltima ronda de la qualy. Juan Manuel Cerúndolo, que ocupa el puesto 85 del escalafón mundial, mantuvo el temple que ha demostrado desde que Sebastián Prieto, ex entrenador de Juan Martín Del Potro, se unió a su equipo, al vencer en sets corridos al francés Calvin Hemery (185°) con un marcador de 6-4 y 6-3.

En la segunda fase, el hermano menor de los Cerúndolo, cuarta cabeza de serie, se medirá por primera vez con el japonés Yuta Shimizu (209°).

El argentino Andrea Collarini debutó
El argentino Andrea Collarini debutó con triunfo en la clasificación del Us Open en donde nunca pudo alcanzar el cuadro principal

Andrea Collarini (241°), quien ingresó a la qualy por la baja del galo Terence Atmane (69°), debutó con éxito al vencer al británico Jan Choinski (150°) por 7-6(4) y 6-4. El jugador, nacido en Nueva York pero formado en Argentina, a sus 33 años nunca ha logrado clasificarse al cuadro principal de un Abierto. En la siguiente instancia, espera al local Mitchell Krueger (186°). Se han enfrentado en dos ocasiones en torneos Challenger, y en ambas, Collarini se llevó la victoria.

Thiago Tirante (117°), reciente finalista del Challenger de Cancún, no tuvo inconvenientes para deshacerse del estadounidense Jack Kennedy (1176°) por un doble 6-4. En la segunda fase, se medirá con el húngaro Zsombor Piros (156°). No hay partidos previos entre ellos.

El argentino Román Burruchaga espera
El argentino Román Burruchaga espera en la segunda ronda de la clasificación del Us Open por el japonés Shintaro Mochizuki

Román Burruchaga (144°), que disputó su primer major este año en Roland Garros, donde superó la clasificación y perdió en el debut, se impuso al alemán Justin Engel (223°) por 3-6, 6-3 y 7-5. En la siguiente ronda, enfrentará al japonés Shintaro Mochizuki (112°). En sus dos encuentros previos, se repartieron una victoria cada uno.

El santiagueño Marco Trungelliti (183°), de 35 años, participó en el US Open en 2019 y 2021. Esta vez, le ganó al nacido en Atlanta, Christopher Eubanks (160°), por 7-5, 3-6 y 6-3. Ahora espera al chileno Cristian Garín (127°). El único registro entre ellos fue en el Challenger de Río de 2013, donde la victoria fue para el trasandino.

Federico Gómez (127°), que derrotó al esloveno Lukas Klein (120°) por 6-2 y 6-4, jugará por primera vez contra el italiano Federico Cina (216°).

Orden de juego miércoles

Cancha 4

Q2- Federico Gómez (ARG) vs Federico Cina ITA), no antes de las 12 (hora argentina)

Cancha 5

Q2- Thiago Tirante (ARG) vs Zsombor Piros (HUN), no antes de las 15:30

Cancha 9

Q2- Román Burruchaga (ARG) vs Shintaro Mochizuki (JAP), no antes de las 13:10

Cancha 10

Q2- Marco Trungelliti (ARG) vs Cristián Garín (CHI), no antes de las 12

Cancha 11

Q2- Andrea Collarini (ARG) vs Mitchell Krueger (EEUU), no antes de las 13:10

Cancha 14

Q2- Juan Manuel Cerúndolo (ARG) vs Yuta Shimizu (JAP), no antes de las 15:30

