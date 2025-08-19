Tenis

Us Open: la segunda jornada de la clasificación arranca con nueve argentinos en busca del cuadro principal

Los tenistas albicelestes se presentan en la qualy del Abierto estadounidense. Programa completo y cómo ver los partidos

Guardar
Este martes nueve tenistas argentinos
Este martes nueve tenistas argentinos se presentan en la primera ronda de la clasificación del Us Open

Este martes continuará la clasificación del Abierto de los Estados Unidos con el debut de nueve tenistas argentinos. En la jornada inicial, Federico Gómez y Marco Trungelliti avanzaron a la segunda ronda, mientras que Facundo Bagnis y Paula Ormaechea quedaron eliminados. La acción del certamen puede seguirse a través de Disney+.

El US Open, último Grand Slam de la temporada, tuvo sus inicios en Newport en 1881, pero en 1968 se trasladó a Nueva York: primero a Forest Hills y, desde 1978, a Flushing Meadows, recinto de grandes batallas.

El certamen estadounidense vio consagrarse a los albicelestes Guillermo Vilas en 1977, a Gabriela Sabatini en 1990 y a Juan Martín Del Potro en 2009. Hasta la fecha, el tandilense sigue siendo el último jugador no europeo en conseguir un título major.

La jornada albiceleste la abrirá Andrea Collarini (241° del ranking ATP Tour), quien ingresó a la qualy por la baja del francés Terence Atmane (69°), reciente semifinalista del Masters 1000 de Cincinnati, donde superó a jugadores de la talla del estadounidense Taylor Fritz (4°), el danés Holger Rune (11°) y el brasileño Joao Fonseca (44°). El tenista, nacido en Nueva York pero formado en Argentina, se enfrentará al británico Jan Choinski (150°) en la cancha 17 desde las 11.

Juan Manuel Cerúndolo se mide
Juan Manuel Cerúndolo se mide ante el francés Calvin Hemery en la primera ronda de la qualy del Us Open (Foto: Breakpoint Images)

Juan Manuel Cerúndolo, actualmente ocupa el puesto 85 del escalafón mundial, pero al momento del cierre de la lista del cuadro principal figuraba 109, por lo que tuvo que disputar la etapa de clasificación.

El jugador nacido en Capital Federal hace 23 años, campeón del ATP 250 de Córdoba en 2021 y finalista del ATP 250 de Gstaad en 2025, además de adueñarse de diez títulos ATP Challenger, se presenta en el certamen neoyorkino con el francés Calvin Hemery (185°). El encuentro está programado para el tercer turno de la cancha número 7, cerca de las 14:30 (hora argentina).

Alex Barrena disputará su primer cuadro principal de qualy en Grand Slam. El argentino comenzó la temporada en la posición 565, y gracias a sus destacadas actuaciones, consiguió los Challenger de Tucumán y Santa Cruz, y el M15 de Warmbad Villach, entre otros buenos triunfos, actualmente ocupa su mejor marca, 229. En la primera fase jugará con el belga Kimmer Coppejans (194°), en la cancha 6, no antes de las 16:40.

Santiago Rodríguez Taverna (211°) espera por el local Mitchell Krueger (186°), en la cacha 12, no antes de las 12. En el mismo court, Thiago Tirante (117°), reciente finalista del Challenger de Cancún, se mide con el estadounidense Jack Kennedy (1176°), desde las 14:20.

Flushing Meadows, recinto de grandes
Flushing Meadows, recinto de grandes batallas, espera por la segunda jornada de la clasificación del Us Open (AP Foto/Frank Franklin II)

Román Burruchaga (144°) enfrenta al alemán Justin Engel (223°), en la cancha 15, no antes de las 12. Juan Pablo Ficovich (130°) con el chino Yibing Wu (178°), en el court 16, no antes de las 12.

En cuanto a la rama femenina, Lourdes Carlé (118°) jugará con la canadiense Carol Zhao (232°), en la cancha 15, no antes de las 13:10. Julia Riera (179°) con la rusa Oskana Selekhmeteva (163°), en el court 14, no antes de las 13:10.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoUs Opendeportes-argentina

Últimas Noticias

US Open 2025: dos argentinos pasaron la primera ronda de la qualy y sueñan con el cuadro principal

Federico Gómez y Marcon Trungelliti irán por una segunda ronda que los podría dejar a un paso del main draw del último Grand Slam del año. Volvió a competir Paula Ormaechea

US Open 2025: dos argentinos

Sinner se retiró de la final de Cincinnati cuando perdía 5-0: la desazón del italiano y el gran gesto de Alcaraz

El italiano debió dejar la cancha central del Lindner Family Tennis Center por un cuadro febril. El video

Sinner se retiró de la

Thiago Tirante corrió siempre de atrás y perdió la final del Challenger de Cancún

El platense remontó en distintas oportunidades, aunque el checo Dalibor Svrcina contó con la templanza en el momento exacto para cerrar el duelo decisivo 6-4, 5-7 y 6-4

Thiago Tirante corrió siempre de

Quiénes son los 12 argentinos que buscarán un lugar en el cuadro principal del US Open

Los jugadores albicelestes se presentan en la clasificación del Abierto estadounidense. Qué necesitan para acceder, el orden de los juegos y cómo verlos

Quiénes son los 12 argentinos

Argentina finalizó en lo más alto del medallero del tenis en los Juegos Panamericanos Junior

El seleccionado argentino de tenis cerró una destacada actuación en Asunción 2025 al conseguir cinco medallas para el deporte nacional. Todos los resultados

Argentina finalizó en lo más
ÚLTIMAS NOTICIAS
Atomización y pases de factura:

Atomización y pases de factura: la oferta de centro pierde atractivo en la polarización entre LLA y el peronismo

Síndrome urémico hemolítico: los síntomas y 10 medidas de prevención para reducir el riesgo de contagio

La dieta que ayuda a controlar la glucosa en adultos con diabetes tipo 2

Fentanilo contaminado: el desafío de reconstruir la confianza entre pacientes y profesionales

El impacto de la resistencia a los antibióticos: historias reales y el llamado urgente a la acción

INFOBAE AMÉRICA
La OTAN confirmó que Estados

La OTAN confirmó que Estados Unidos ofrecerá garantías de seguridad para Ucrania sin desplegar tropas en el terreno

Zelensky dijo que espera un encuentro “sin condiciones” con Vladimir Putin en las próximas dos semanas

Una bóveda secreta, 9 anillos de seguridad y un libro de crímenes de arte

Afganistán, el espejo de los límites del poder occidental

EEUU desplegará tres destructores frente a las costas de Venezuela en una operación contra grupos narcoterroristas

TELESHOW
Luck Ra sorprendió en La

Luck Ra sorprendió en La Voz Argentina contando cuál es su verdadero nombre y su conexión con un prócer de la patria

Tania González Ledesma, la supuesta amante de Martín Demichelis, contó cómo eran sus encuentros íntimos: “Muy buen cardio”

La China Suárez compartió la intimidad de Mauro Icardi en su nuevo hogar: “Hombre que resuelve”

Eliana Guercio habló del tratamiento estético que puso en riesgo su salud: “Lo vi en Instagram y fue un error garrafal”

Wanda Nara contra Mauro Icardi por su ausencia en el Día del Niño: “Te hacés cargo de nuevos nenes y a los tuyos, nada”