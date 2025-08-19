Us Open: la segunda jornada de la clasificación arranca con nueve argentinos en busca del cuadro principal

Este martes nueve tenistas argentinos se presentan en la primera ronda de la clasificación del Us Open

Este martes continuará la clasificación del Abierto de los Estados Unidos con el debut de nueve tenistas argentinos. En la jornada inicial, Federico Gómez y Marco Trungelliti avanzaron a la segunda ronda, mientras que Facundo Bagnis y Paula Ormaechea quedaron eliminados. La acción del certamen puede seguirse a través de Disney+.

El US Open, último Grand Slam de la temporada, tuvo sus inicios en Newport en 1881, pero en 1968 se trasladó a Nueva York: primero a Forest Hills y, desde 1978, a Flushing Meadows, recinto de grandes batallas.

El certamen estadounidense vio consagrarse a los albicelestes Guillermo Vilas en 1977, a Gabriela Sabatini en 1990 y a Juan Martín Del Potro en 2009. Hasta la fecha, el tandilense sigue siendo el último jugador no europeo en conseguir un título major.

La jornada albiceleste la abrirá Andrea Collarini (241° del ranking ATP Tour), quien ingresó a la qualy por la baja del francés Terence Atmane (69°), reciente semifinalista del Masters 1000 de Cincinnati, donde superó a jugadores de la talla del estadounidense Taylor Fritz (4°), el danés Holger Rune (11°) y el brasileño Joao Fonseca (44°). El tenista, nacido en Nueva York pero formado en Argentina, se enfrentará al británico Jan Choinski (150°) en la cancha 17 desde las 11.

Juan Manuel Cerúndolo se mide ante el francés Calvin Hemery en la primera ronda de la qualy del Us Open (Foto: Breakpoint Images)

Juan Manuel Cerúndolo, actualmente ocupa el puesto 85 del escalafón mundial, pero al momento del cierre de la lista del cuadro principal figuraba 109, por lo que tuvo que disputar la etapa de clasificación.

El jugador nacido en Capital Federal hace 23 años, campeón del ATP 250 de Córdoba en 2021 y finalista del ATP 250 de Gstaad en 2025, además de adueñarse de diez títulos ATP Challenger, se presenta en el certamen neoyorkino con el francés Calvin Hemery (185°). El encuentro está programado para el tercer turno de la cancha número 7, cerca de las 14:30 (hora argentina).

Alex Barrena disputará su primer cuadro principal de qualy en Grand Slam. El argentino comenzó la temporada en la posición 565, y gracias a sus destacadas actuaciones, consiguió los Challenger de Tucumán y Santa Cruz, y el M15 de Warmbad Villach, entre otros buenos triunfos, actualmente ocupa su mejor marca, 229. En la primera fase jugará con el belga Kimmer Coppejans (194°), en la cancha 6, no antes de las 16:40.

Santiago Rodríguez Taverna (211°) espera por el local Mitchell Krueger (186°), en la cacha 12, no antes de las 12. En el mismo court, Thiago Tirante (117°), reciente finalista del Challenger de Cancún, se mide con el estadounidense Jack Kennedy (1176°), desde las 14:20.

Flushing Meadows, recinto de grandes batallas, espera por la segunda jornada de la clasificación del Us Open (AP Foto/Frank Franklin II)

Román Burruchaga (144°) enfrenta al alemán Justin Engel (223°), en la cancha 15, no antes de las 12. Juan Pablo Ficovich (130°) con el chino Yibing Wu (178°), en el court 16, no antes de las 12.

En cuanto a la rama femenina, Lourdes Carlé (118°) jugará con la canadiense Carol Zhao (232°), en la cancha 15, no antes de las 13:10. Julia Riera (179°) con la rusa Oskana Selekhmeteva (163°), en el court 14, no antes de las 13:10.