Quiénes son los 12 argentinos que buscarán un lugar en el cuadro principal del US Open

Doce tenistas argentinos buscan conseguir sus boletos para el cuadro principal del Us Open (Foto: REUTERS/Shannon Stapleton)

Este lunes se inicia la clasificación del US Open, el ultimo Grand Slam de la temporada, con la presencia de doce tenistas argentinos. Para acceder al cuadro principal, cada jugador deberá superar tres rondas de qualy. El main draw se disputará del 24 de agosto al 7 de septiembre en Flushing Meadows, sobre las tradicionales canchas de cemento de Nueva York. Los partidos se podrán ver por Disney+.

Los representantes albicelestes en la fase clasificatoria serán: Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante, Román Burruchaga, Marco Trungelliti, Alex Barrena, Santiago Rodríguez Taverna, Juan Pablo Ficovich, Facundo Bagnis, Federico Gómez, Lourdes Carlé, Julia Riera y Paula Ormaechea.

El hermano menor de los Cerúndolo, que ocupa el puesto 86 del ranking ATP Tour, atraviesa un gran momento en el circuito. En los últimos meses fue finalista del ATP 250 de Gstaad y del Challenger de Braunschweig, alcanzó la tercera ronda en el Masters 1000 de Madrid y, tras más de un año sin jugar un major, regresó en Roland Garros, donde llegó hasta la segunda ronda. En el debut en Nueva York se medirá con el francés Calvin Hemery (183°).

De los doce jugadores argentinos que se presentan en la clasificación del Us Open, siete de ellos nunca lograron superarla

El platense Tirante (135°) espera por el local Jack Kennedy (1176°). Ficovich (127°) con el chino Yibing Wu (186°). Rodríguez Taverna (190°) con el estadounidense Mitchell Krueger (188°). Bagnis (454°) con el australiano James Duckworth (99°). Barrena (231°) con el belga Kimmer Coppejans (195°). Burruchaga (145°) con el alemán Justin Engel (227°). Trungelliti (182°) con el de Atlanta Christopher Eubanks (154°). Gómez (204°) con el eslovaco Lukas Klein (122°).

En el cuadro femenino también habrá presencia albiceleste. La pergaminense Riera (179°) iniciará su camino en la clasificación ante la rusa Oskana Selekhmeteva (163°), mientras que la experimentada jugadora de la localidad de Sunchales, Ormaechea, que accedió gracias a ranking protegido, ocupa el puesto 1181, se medirá con la húngara Panna Udvardy (136°). A ellas se suma Carlé (118°), que espera por la canadiense Carol Zhao (232°).

De los doce tenistas argentinos que participan en la clasificación del Abierto neoyorkino, siete intentarán por primera vez ganarse un lugar en el cuadro principal del último mayor de la temporada, buscando dejar su huella en Flushing Meadows. Gómez, Rodríguez Taverna, Burruchaga, Ficovich, Tirante, Barrena y Riera.

Récord en premios en dinero y aumento histórico para los jugadores

El monto total en premios del Us Open para este año asciende a 90 millones de dólares, un 20 % más que los 75 millones que se entregaron en 2024.(Foto: REUTERS/Andrew Kelly/File)

El US Open dio a conocer el desglose de premios en dinero para la edición 2025 del último Grand Slam de la temporada. El monto total para este año asciende a 90 millones de dólares, un 20% más que los 75 millones que se entregaron en 2024.

Los campeones de individuales, tanto masculino como femenino, recibirán 5 millones de dólares cada uno, lo que representa un aumento del 39% respecto al año pasado. Además, los premios en todas las rondas registraron incrementos de dos dígitos, y los jugadores que accedan a la primera ronda de individuales cobrarán 110.000 dólares. Además, por solo participar en la clasificación recibirá 27.500 dólares, en la segunda fase 41.800 y en la última rueda 57.200.

Orden de juego

Cancha 17

Q1- Marco Trungelliti (ARG) vs Christopher Eubanks (EEUU) no antes de las 13:10 (hora argentina)

Cancha 5

Q1- Facundo Bagnis (ARG) vs James Duckworth (AUS) no antes de las 15:30

Cancha 8

Q1- Federico Gómez (ARG) vs Lukas Klein (SVK) no antes de las 13:10

Cancha 16

Q1- Paula Ormaechea (ARG) vs Panna Udvardy (HUN) no antes de las 12:00