Deportes

Quiénes son los 12 argentinos que buscarán un lugar en el cuadro principal del US Open

Los jugadores albicelestes se presentan en la clasificación del Abierto estadounidense. Qué necesitan para acceder, el orden de los juegos y cómo verlos

Guardar
Doce tenistas argentinos buscan conseguir
Doce tenistas argentinos buscan conseguir sus boletos para el cuadro principal del Us Open (Foto: REUTERS/Shannon Stapleton)

Este lunes se inicia la clasificación del US Open, el ultimo Grand Slam de la temporada, con la presencia de doce tenistas argentinos. Para acceder al cuadro principal, cada jugador deberá superar tres rondas de qualy. El main draw se disputará del 24 de agosto al 7 de septiembre en Flushing Meadows, sobre las tradicionales canchas de cemento de Nueva York. Los partidos se podrán ver por Disney+.

Los representantes albicelestes en la fase clasificatoria serán: Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante, Román Burruchaga, Marco Trungelliti, Alex Barrena, Santiago Rodríguez Taverna, Juan Pablo Ficovich, Facundo Bagnis, Federico Gómez, Lourdes Carlé, Julia Riera y Paula Ormaechea.

El hermano menor de los Cerúndolo, que ocupa el puesto 86 del ranking ATP Tour, atraviesa un gran momento en el circuito. En los últimos meses fue finalista del ATP 250 de Gstaad y del Challenger de Braunschweig, alcanzó la tercera ronda en el Masters 1000 de Madrid y, tras más de un año sin jugar un major, regresó en Roland Garros, donde llegó hasta la segunda ronda. En el debut en Nueva York se medirá con el francés Calvin Hemery (183°).

De los doce jugadores argentinos
De los doce jugadores argentinos que se presentan en la clasificación del Us Open, siete de ellos nunca lograron superarla

El platense Tirante (135°) espera por el local Jack Kennedy (1176°). Ficovich (127°) con el chino Yibing Wu (186°). Rodríguez Taverna (190°) con el estadounidense Mitchell Krueger (188°). Bagnis (454°) con el australiano James Duckworth (99°). Barrena (231°) con el belga Kimmer Coppejans (195°). Burruchaga (145°) con el alemán Justin Engel (227°). Trungelliti (182°) con el de Atlanta Christopher Eubanks (154°). Gómez (204°) con el eslovaco Lukas Klein (122°).

En el cuadro femenino también habrá presencia albiceleste. La pergaminense Riera (179°) iniciará su camino en la clasificación ante la rusa Oskana Selekhmeteva (163°), mientras que la experimentada jugadora de la localidad de Sunchales, Ormaechea, que accedió gracias a ranking protegido, ocupa el puesto 1181, se medirá con la húngara Panna Udvardy (136°). A ellas se suma Carlé (118°), que espera por la canadiense Carol Zhao (232°).

De los doce tenistas argentinos que participan en la clasificación del Abierto neoyorkino, siete intentarán por primera vez ganarse un lugar en el cuadro principal del último mayor de la temporada, buscando dejar su huella en Flushing Meadows. Gómez, Rodríguez Taverna, Burruchaga, Ficovich, Tirante, Barrena y Riera.

Récord en premios en dinero y aumento histórico para los jugadores

El monto total en premios
El monto total en premios del Us Open para este año asciende a 90 millones de dólares, un 20 % más que los 75 millones que se entregaron en 2024.(Foto: REUTERS/Andrew Kelly/File)

El US Open dio a conocer el desglose de premios en dinero para la edición 2025 del último Grand Slam de la temporada. El monto total para este año asciende a 90 millones de dólares, un 20% más que los 75 millones que se entregaron en 2024.

Los campeones de individuales, tanto masculino como femenino, recibirán 5 millones de dólares cada uno, lo que representa un aumento del 39% respecto al año pasado. Además, los premios en todas las rondas registraron incrementos de dos dígitos, y los jugadores que accedan a la primera ronda de individuales cobrarán 110.000 dólares. Además, por solo participar en la clasificación recibirá 27.500 dólares, en la segunda fase 41.800 y en la última rueda 57.200.

Orden de juego

Cancha 17

Q1- Marco Trungelliti (ARG) vs Christopher Eubanks (EEUU) no antes de las 13:10 (hora argentina)

Cancha 5

Q1- Facundo Bagnis (ARG) vs James Duckworth (AUS) no antes de las 15:30

Cancha 8

Q1- Federico Gómez (ARG) vs Lukas Klein (SVK) no antes de las 13:10

Cancha 16

Q1- Paula Ormaechea (ARG) vs Panna Udvardy (HUN) no antes de las 12:00

Temas Relacionados

Tenis Argentinodeportes-argentinaUS Open

Últimas Noticias

Thiago Tirante corrió siempre de atrás y perdió la final del Challenger de Cancún

El platense remontó en distintas oportunidades, aunque el checo Dalibor Svrcina contó con la templanza en el momento exacto para cerrar el duelo decisivo 6-4, 5-7 y 6-4

Thiago Tirante corrió siempre de

El llanto desconsolado de Neymar tras la histórica derrota 6-0 que sufrió el Santos: “Nunca pasé por esto en mi vida”

El Peixe cayó por goleada ante Vasco da Gama y estalló una crisis en el club que derivó en la salida del entrenador y la reprobación de los fanáticos

El llanto desconsolado de Neymar

La sentida dedicatoria de Leandro Paredes tras el triunfo de Boca Juniors en Mendoza

El volante miró al cielo y levantó los brazos luego de ser clave en el 1-0 del Xeneize ante Independiente Rivadavia

La sentida dedicatoria de Leandro

Draymond Green habló sobre sus controversiales comportamientos en la NBA: “En la cancha soy una persona distinta”

El reconocido jugador de los Golden State Warriors compartió en el podcast “The Pivot” su proceso de autodescubrimiento y superación personal. Además reflexionó sobre su carácter competitivo y los desafíos emocionales que enfrentó en su carrera

Draymond Green habló sobre sus

Jackie Stewart, la leyenda de la Fórmula 1 ante su desafío más difícil: la enfermedad incurable de su esposa

“La demencia le robó el pasado”, dijo el expiloto a The Times, al explicar cómo la enfermedad transformó su cotidianidad, llevándolo a fundar una organización dedicada a impulsar la investigación científica contra el trastorno neurodegenerativo que afecta a su mujer

Jackie Stewart, la leyenda de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una turista italiana fue atacada

Una turista italiana fue atacada a piedrazos camino al Aeropuerto de Ezeiza: fue internada y perdió el vuelo

La historia del huracán que reescribió la meteorología del espacio y sorprendió a los científicos

Qué función cumplen los electrolitos en el cuerpo y cómo restablecerlos

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados para estas elecciones

Durísima frase de José Luis Espert contra la lista de candidatos del kirchnerismo: “Son todos la misma mierda con distinto olor”

INFOBAE AMÉRICA
Uruguay dejó en suspenso la

Uruguay dejó en suspenso la oficina de innovación que había abierto en Jerusalén y el gobierno recibe críticas

Ascendieron a 20 los muertos en la explosión en una fábrica rusa de armas

El gobierno uruguayo propuso regular los fondos ganaderos luego de las estafas millonarias a ahorristas

La abogada disidente del chavismo María Alejandra Díaz aseguró que salió de Venezuela y se encuentra en Colombia

El proyecto científico que busca que la planta más solitaria del mundo encuentre pareja

TELESHOW
Pampita y Martín Pepa reconciliados:

Pampita y Martín Pepa reconciliados: las fotos del reencuentro en Estados Unidos

Daniela Christiansson y Maxi López ya saben el sexo de su bebé: el motivo por el que aun no lo darán a conocer

Gustavo Bermúdez recordó la grave enfermedad que atravesó su hija menor y cómo se aferró a la fe: “Ponete la diez”

El enigmático viaje de Wanda Nara a Estados Unidos: cena liviana y selfie a bordo

Luck Ra enfrentó los cuestionamientos de las redes en La Voz Argentina: “¿Puedo decir algo?”