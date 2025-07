Tras una jornada casi perfecta, los argentinos van por las instancias decisivas de los ATP 250 europeos

Francisco Cerúndolo es uno de los argentinos que se presentará durante este jueves en los ATP 250 europeos (Foto: REUTERS/Yves Herman)

La del miércoles fue una jornada de grandes noticias para el tenis argentino en el circuito ATP. Sobre el polvo de ladrillo de Gstaad y Bastad, tres de los cuatro jugadores nacionales que vieron acción sellaron su pase a la siguiente ronda. En Suecia, Sebastián Báez y Mariano Navone ganaron sus respectivos encuentros, mientras que en Suiza, Román Andrés Burruchaga firmó la mejor actuación de su carrera al avanzar por primera vez a esa misma instancia en un torneo de este nivel. La jornada solo quedó empañada por la suspensión del partido de Juan Manuel Cerúndolo por lluvia.

El triunfo más laborioso de la jornada lo protagonizó Sebastián Báez (37), cuarto preclasificado en el Open de Bastad. El bonaerense se enfrentó al joven danés de 18 años, Nicolai Budkov Kjær (298), a quien superó en una batalla de tres sets por 3-6, 6-2 y 7-5. El partido no comenzó de la mejor manera para el albiceleste, quien se vio sorprendido por la agresividad del jugador noruego, que se llevó el primer parcial con autoridad. La falta de ritmo y confianza, producto de una racha negativa, eran evidentes en el argentino, que cometió más errores no forzados de los habituales y no lograba imponer las condiciones desde el fondo de la cancha.

Sin embargo, el segundo set marcó un punto de inflexión. Báez ajustó su estrategia, comenzó a mover más a su rival y a encontrar mayor profundidad en sus golpes. Logró un quiebre temprano que le dio la confianza necesaria para nivelar el encuentro con un claro 6-2. El parcial definitivo fue una montaña rusa de emociones. La tensión se apoderó de la Cancha 1, pero la mayor experiencia de Báez en momentos cruciales fue determinante. Con el marcador 6-5 a su favor, presionó sobre el servicio del contrincante y capitalizó sus oportunidades para cerrar el partido tras dos horas y seis minutos de una lucha intensa.

También en Bastad, Mariano Navone (75) se impuso al chileno Tomás Barrios Vera (124) por un doble 7-5. Fiel a su estilo, el de 9 de Julio planteó un partido de largo aliento, con intercambios extensos desde la línea de base. Ambos sets siguieron un guion similar: una paridad casi absoluta que se resolvió con la capacidad del argentino para golpear en los momentos justos. En el primer parcial, consiguió el quiebre decisivo en el duodécimo juego, y en el segundo, repitió la fórmula para sellar su avance sin necesidad de un desempate.

Camilo Ugo Carabelli, por su parte, también se impuso ante un trasandino. El Brujo venció a Cristian Garín en un duelo que debió continuarse este miércoles, tras la suspensión del día anterior, y que terminó con polémica. Tras su victoria por un doble 6-4, el número 59 del mundo mantuvo un cruce áspero con su contrincante en el que se invitaron a pelear fuera de la cancha.

Mientras tanto, en Gstaad, la historia del día la escribió Román Andrés Burruchaga (136). El joven de 22 años, hijo del campeón del mundo en México 86, Jorge Burruchaga, dio un paso trascendental en su carrera al derrotar al alemán Patrick Zahraj (283), proveniente de la clasificación, por 4-6, 6-4 y 6-1. Burruchaga tuvo que sobreponerse a un inicio adverso en el que cedió el primer set. No obstante, lejos de desmoronarse, elevó su nivel en la segunda manga, se quedó con el servicio de su oponente en el décimo juego y estiró al tercer parcial el encuentro.

En el set definitivo, el dominio del argentino fue absoluto, quebrando el saque de su rival en dos ocasiones para firmar una de las victorias más importantes de su incipiente trayectoria profesional. La jornada en Suiza no pudo completarse para Juan Manuel Cerúndolo (109), cuyo partido de segunda ronda contra el belga David Goffin (68) fue suspendido por falta de luz cuando el marcador favorecía al ex top ten por 7-5 y 4-4.

Para Sebastián Báez, esta victoria representa mucho más que un simple pase de ronda: cortó una racha negativa de siete derrotas consecutivas, una sequía de resultados que se extendía desde su debut en el ATP 500 de Barcelona, el 15 de abril pasado.

El triunfo de Burruchaga en Gstaad tiene un sabor especial y marca un hito en su carrera. Al meterse entre los ocho mejores del torneo suizo, el bonaerense accedió por primera vez a los cuartos de final de un certamen del ATP Tour. Hasta ahora, sus mejores actuaciones se habían registrado en el circuito Challenger, donde ya cuenta con un título este 2025 -en el certamen de Piracicaba, Brasil-.

La acción para la legión argentina continuará el jueves con una agenda cargada y un enfrentamiento garantizado entre compatriotas. En Bastad, no antes de las 6:00 (hora de Argentina), Ugo Carabelli se verá las caras ante el neerlandés Botic van de Zandschulp (100) en la búsqueda de octavos de final. No antes de las 8:20, se dará el gran cruce argentino de la jornada entre el principal rankeado de la Argentina, Francisco Cerúndolo (20), y Mariano Navone (75).

En Gstaad, la actividad comenzará a las 5.30 de nuestro país con la reanudación del partido de Juan Manuel Cerúndolo contra David Goffin. En el primer turno, también se presentará Francisco Comesaña (74) irá en búsqueda de meterse entre los mejores ocho del certamen, cuando se mida ante el español Roberto Carballes Baena (79). Un par de horas más tarde, no antes de las 7:30, Tomás Etcheverry (58) y el francés Arthur Cazaux (116) disputarán su segundo duelo en el circuito ATP. En el único cruce entre ambos, el argentino se impuso en la primera ronda de Roland Garros de 2024.