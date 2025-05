Juan Manuel Cerúndolo quiere seguir dejando su sello en Roland Garros: “Estoy trabajando para convertirme en un mejor jugador”

Por primera vez en su carrera Juan Manuel Cerúndolo logró su primera victoria en el cuadro principal de Roland Garros (Foto: Julien Crosnier/FFT)

El Abierto de Francia tuvo este domingo una buena noticia para el tenis argentino. Juan Manuel Cerúndolo, 109 del ranking ATP, logró su primera victoria en el cuadro principal de Roland Garros al vencer con autoridad al estadounidense Alex Michelsen (33°) por 6-3, 6-2 y 6-4, en un duelo que marcó su estreno absoluto en el main draw del segundo Grand Slam de la temporada.

Con la emoción aún latente y la satisfacción de haber conseguido un triunfo clave, Cerúndolo se tomó unos minutos al final del encuentro para dialogar con Infobae y compartir sus primeras sensaciones en Roland Garros: “Estoy muy feliz por todo el trabajo que venimos haciendo con mi equipo y ahora puedo ver que rinde sus frutos en el torneo más importante sobre polvo de ladrillo, que es uno de los que más me gusta jugar”.

Cerúndolo, de 23 años, había ingresado al certamen parisino tras superar con solidez las tres rondas de la fase de la qualy, incluida una victoria en la última rueda ante el colombiano Daniel Galán (122°) por 6-4 y 6-2. Esta performance le permitió acceder por primera vez al cuadro principal en Bois de Boulogne, torneo al que había intentado ingresar en cuatro ediciones anteriores sin éxito.

Juan Manuel Cerúndolo esta temporada busca seguir creciendo con su juego para poder competirle de igual a igual a los mejores jugadores (Foto: Julien Crosnier/FFT)

Con el deseo de volver al top 100 y estar dentro de la zona de élite del tenis mundial, Juanma comentó: “Tenísticamente me estoy sintiendo muy bien. Estoy trabajando para convertirme en un mejor jugador y tratar de tener más armas en mi juego para utilizarlas cuando sean necesarias. Eso es lo que he estado mejorando en los últimos tiempos. He logrado mejorar el saque, el revés, las subidas a la red y seguir potenciando la derecha para llenar cada casillero del juego”.

El menor de los hermanos Cerúndolo atraviesa una temporada de recuperación y consolidación, tras haber sido campeón del ATP 250 de Córdoba en 2021. A lo largo de 2025, ha mostrado una curva ascendente en su rendimiento. En los certámenes disputados en Sudamérica, superó las clasificaciones de los ATP de Buenos Aires, Río y Santiago. Durante la gira de polvo de ladrillo europea, accedió al cuadro principal del Masters 1000 de Madrid desde la clasificación, donde venció al canadiense Felix Auger-Aliassime (27°) y cayó en la segunda ronda ante Daniil Medvedev (11°).

El próximo rival de Cerúndolo será el serbio Hamad Medjedovic (74°), un jugador potente y agresivo que se consagró campeón de las Next Gen ATP Finals en 2023. Medjedovic ha sido varias veces sparring de su compatriota Novak Djokovic, quien lo ha ayudado a sostener su carrera en lo económico y en lo mental. Este cruce representará un nuevo desafío para el argentino, que buscará meterse por primera vez en una tercera ronda de Grand Slam.

Juan Manuel Cerúndolo por un lugar en la tercera ronda jugará con el serbio Hamad Medjedovic (Foto: Julien Crosnier/FFT)

En cuanto al enfrentamiento ante Medjedovic, el pupilo de Sebastián Prieto dijo: “Espero un partido muy duro; ya me ganó una vez acá en Roland Garros en la clasificación. Juega muy fuerte y te deja jugar poco porque es muy agresivo. Es difícil competir contra él, pero voy a tratar de imponer mi juego y molestarlo atacándolo para sacarlo de su zona de confort y ver cómo se desarrolla el partido”.

El encuentro entre el representante albiceleste y el serbio está programado para este miércoles en la cancha número doce de Roland Garros, no antes de las 6 (hora argentina). El partido se podrá observar por ESPN y Disney+.