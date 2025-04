Mariano Navone debutó con un triunfo en el ATP 250 de Bucarest

Mariano Navone, finalista de la edición pasada en Bucarest, debutó con triunfo (Foto: Río Open)

Comenzó la gira europea de polvo de ladrillo, que finalizará el 8 de junio en el primer Grand Slam de la temporada, Roland Garros. Durante esta semana se disputarán los ATP 250 de Bucarest y Marrakech. Además, para cerrar la primera etapa de torneos en Estados Unidos, se jugará el certamen de Houston sobre canchas lentas.

En búsqueda de ratificar su mejor temporada en 2024 desde que es tenista profesional, Mariano Navone, que ocupa el puesto 61 del escalafón mundial, debutó con triunfo en el Tiriac Open: superó en tres sets al serbio Laslo Djere (78°) con parciales de 6-1, 4-6 y 6-2. El balcánico venía de quedarse con el ATP 250 de Santiago, donde superó a Sebastián Báez en la final. El jugador, nacido en 9 de Julio hace 24 años y finalista de la última edición del ATP rumano, espera al vencedor del duelo entre Luca Darderi (93°) y el húngaro Marton Fucsovics (90°).

Con el triunfo entre sus manos la Nave dijo: “Estoy muy feliz de estar en segunda ronda. Me preparé bien y jugué bien el primer set. Cometí algunos errores en el 4-5 del segundo, pero esto es tenis. Es importante para el inicio de la gira europea en polvo de ladrillo. Jugué muy bien en Sudamérica, pero no tuve los resultados que quería. Es duro cuando juegas bien, pero no cerrás los partidos”

Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli debutan en el ATP de Bucarest

Francisco Comesaña (64°) se medirá este martes en la primera ronda con el eslovaco Martin Klizan (316°), proveniente de la clasificación. El encuentro está programado para el último turno de la cancha 2, cerca de las 10 (hora argentina).

Camilo Ugo Carabelli (63°), campeón del Challenger 125 de Rosario y quien alcanzó la tercera ronda del Masters 1000 de Miami por primera vez (donde perdió con el serbio Novak Djokovic, 5°), jugará contra el tenista de Moldavia Radu Albot (223°). El partido dará comienzo en el segundo turno de la cancha 1, cerca de las 9:00.

Mientras tanto, el argentino Sebastián Báez (36°), campeón defensor y primer sembrado, espera en la segunda ronda por el canadiense Gabriel Diallo (81°) o el tenista de Taiwán Chun-hsin Tseng (101°).

Juan Manuel Cerúndolo y Federico Coria superaron la clasificación en el ATP de Marruecos (Foto: Roberto Castro @robycomby)

Cerúndolo y Coria pasan la qualy

Juan Manuel Cerúndolo (128°) y Federico Coria (126°) ganaron sus dos partidos de clasificación y se metieron en el cuadro principal. El hermano menor de los Cerúndolo superó al francés Titouan Droguet (210°) y la Mojarra venció al galo Calvin Hemery (167°).

En el debut, los albicelestes nuevamente se medirán con jugadores de Francia. Juanma lo hará con Hugo Gaston (84°), cerrando la jornada de la cancha principal cerca de las 15. La Mojarra enfrentará al experimentado Pierre-Hugues Herbert (169°) en el último turno de la cancha 2, cerca de las 12.

Por su parte, el boliviano Hugo Dellien (102°) ganó en la primera vuelta al australiano Aleksandar Vukic (76°) con un marcador de 7-5, 4-6 y 7-5. Ahora se verá las caras con el francés Alexandre Muller (41°).

Tomás Etcheverry se despidió en el debut del ATP 250 de Houston (Foto: REUTERS/Eduardo Munoz)

Caída de Etcheverry

En la primera ronda del ATP 250 de Houston, el platense Tomás Etcheverry (44°) perdió en sets corridos ante el local Aleksandar Kovacevic (79°) por 6-3 y 6-4. El argentino, quien fue finalista del certamen de Texas en 2023, tuvo un paso fallido por Estados Unidos, donde perdió en las primeras rondas de los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, así como en esta reciente caída sobre el polvo de ladrillo en la ciudad texana.

Con la derrota de Etcheverry no quedan argentinos en el cuadro principal.